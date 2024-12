Frauen-BL: Köln erleidet Rückschlag gegen Leipzig

Der 1. FC Köln hat sein Heimspiel am Montag in der Frauen-Bundesliga mit 1:3 (0:1) gegen RB Leipzig verloren und musste nach dem ersten Saisonsieg in der verganenen Woche einen Rückschlag im Abstiegskampf hinnehmen. Vanessa Fudalla (4.), Marleen Schimmer (46.) und Giovanna Hoffmann (72.) erzielten die Treffer für die Gäste aus Sachsen. Taylor Ziemer (84.) markierte noch den Ehrentreffer.