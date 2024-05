18 Verletzte bei illegaler Techno-Party in Köln

Am Samstag erreichte die Feuerwehr gegen 01:30 Uhr das alte Fort IX b in einem kleinen Wald und traf mehr als 50 feiernde Menschen an. Eine Besucherin der illegalen Techno-Party hatte die Rettungskräfte angerufen, weil ihre Freundin zusammengebrochen war. Als die Feuerwehr in das Gebäude ging, schlugen die Messgeräte an der Ausrüstung Alarm: Es ist zu viel Kohlenstoffmonoxid in der Luft.

In der Location hatten die Feiernden einen Stromgenerator angeschlossen. In dem Raum hatten sich die giftigen Abgase gesammelt - viele der Feiernden atmeten das Gas ein. Die Rettungskräfte mussten 18 Party-Besucher ins Krankenhaus bringen, einen davon mit einer Kohlenstoffmonoxid-Vergiftung in eine spezielle Druckkammer in einer Klinik in Aachen. Die Polizei löste die Party auf. Am Samstagmorgen waren Ermittler in dem Fort, um nach Hinweisen zu suchen, die für eine Anzeige wegen Körperverletzung ausreichen.

Stadt Köln warnt auf Instagram

Die Feuerwehr sagt, eine Vergiftung mit Kohlenstoffmonoxid ist lebensgefährlich. Deswegen versucht die Stadt Köln über Instagram die Besucher des Raves zu erreichen. Wer auf der Party war und Beschwerden wie Schläfrigkeit oder Benommenheit hat, soll unbedingt in die Notaufnahme und auf eine mögliche Kohlenstoffmonoxid-Vergiftung hinweisen.

