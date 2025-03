Über sich selber wollte Xabi Alonso gar nicht so viel sprechen, obwohl am Tag vor dem Spiel gegen den VfL Bochum viele der Fragen in der turnusmäßigen Medienrunde an den Trainer von Bayer Leverkusen und seine berufliche Zukunft gerichtet waren.

In der Länderspielpause habe es doch nichts zu entscheiden gegeben, erklärte sich der Baske und machte den Fragestellern deutlich, dass "wir nicht zu weit denken sollten" . Einen Treueschwur über den Sommer hinaus blieb Alonso am Donnerstag erst einmal schuldig.

Alonso will bei Wirtz ein "bisschen ins Risiko" gehen

Stattdessen rückte er lieber eine andere Personalie in den Vordergrund: die seines Musterschülers Florian Wirtz. Der Nationalspieler könnte nach seiner Sprunggelenksverletzung, die er sich vor zweieinhalb Wochen im Spiel gegen Werder Bremen (0:2) zugezogen hatte, schneller zurückkehren als erwartet.