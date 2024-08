Köln: Polizei liefert sich Verfolgungsjagd mit jugendlichen Autodieben

Am Donnerstag war ein Peugeot in Frankreich als gestohlen gemeldet und zur Fahndung ausgeschrieben worden. Die niederländische Polizei ortete den Wagen gegen 22.00 Uhr an der niederländisch-deutschen Grenze und informierte die Kölner Kollegen. Demnach seien zwei Personen mit dem gestohlenen Wagen und zwei Personen mit einem Begleitfahrzeug unterwegs.

In Höhe des Rastplatzes Frechen nahmen Zivilpolizisten die Verfolgung auf. Als die Verdächtigen an der Anschlussstelle Klettenberg abfuhren und an einer Ampel warten mussten, griffen die Beamten zu.

16-Jähriger wurde als vermisst gemeldet

Die Insassen des Begleitfahrzeugs, ein 20-Jähriger und ein 16-Jähriger, ließen sich widerstandslos festnehmen. Der 16-jährige Fahrer des gestohlenen Peugeots wollte dagegen flüchten und rammte beim Versuch zwei Autos an der Ampel. Der schwer beschädigte Wagen kam auf der Luxemburger Straße zum Stehen und die Polizei konnte auch die anderen beiden Verdächtigen festnehmen.

Laut Polizei sei der Fahrer des gestohlenen Autos zuvor als vermisst gemeldet worden. Die Beamten stellten beim 16-Jährigen fünf Mobiltelefone, eine Elektroschocker-Taschenlampe und geringe Mengen Betäubungsmittel sicher. Außerdem wurde eine Blutprobe angeordnet, weil der junge Mann unter Drogen stand.

