Marathon in Köln: Viele Straßensperrungen - auch Bahnlinien betroffen

Vor der Corona-Pandemie liefen rund 26.000 Menschen beim Marathon mit, nach zwei Jahren Pause gehen in diesem Jahr etwa 18.000 Läufer an den Start - über die ganze Strecke von 42,195 Kilometern, die Hälfte oder in Staffeln. Mit dabei sind Profis, aber auch viele Hobby-Sportler.

" Köln besticht durch den Zieleinlauf am Dom" , sagte der deutsche Marathon-Meister Hendrik Pfeiffer vom TV Wattenscheid. "Das motiviert schon auf vielen Teilen der Strecke, etwa in Nippes in den 30er-Kilometern. Wenn man weiß, was da gleich auf einen zukommt, ist das toll."

Die Veranstalter bemühen sich auch in diesem Jahr um Nachhaltigkeit, etwa mit Medaillen aus Holz und einem Mehrwegbecher-Konzept.