Greta Thunberg und Luisa Neubauer bei Fridays-for-Future-Demo in Bonn

Die Demo fand am Montagnachmittag am Rande der laufenden Zwischenverhandlungen für die nächste Weltklimakonferenz Ende des Jahres in Dubai statt. Zu dem Protest in Bonn kamen trotz der prominenten Unterstützung nur 60 Demonstrierende.

Protest gegen Pipeline -Finanzierung

Fridays for Future protestierten gegen die Finanzierung einer vom Energiekonzern Total geplanten 1443 Kilometer langen Öl-Pipeline in Ostafrika. Sie soll Öl vom Westen Ugandas durch Tansania zum Indischen Ozean bringen.