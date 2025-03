Mehmet Yolak steht im türkischen Supermarkt in Ahlen. Der 51-jährige Familienvater wurde von seiner Frau losgeschickt, mit langem Einkaufszettel. Zuhause wird währenddessen das Haus auf links gedreht. Alles soll picobello sein, wenn das Fest des Fastenbrechens beginnt, in der Türkei auch "Zuckerfest" genannt.

Stimmung wie bei den Christen zu Weihnachten

Mehmet Yolak beim Einkauf fürs Zuckerfest.

Man merkt es: Die Vorfreude ist groß. Mehmet Yolak vergleicht das anstehende Fest von der Stimmung her mit dem christlichen Weihnachten. " Es ist ähnlich, wie wenn ihr zum Weihnachtsmarkt spaziert. Alles riecht schon danach - und bei uns spürt man das auch! Und wir nehmen das auch ein paar Wochen noch mit. " Er lacht. " Und dann fängt auch die Diät an, wie bei euch. "

Eine Tonne Baklava

Hülya Özdag von der Konditorei.

Wenn man in der Feinkonditorei Hasan Özdag in Köln in diesen Tagen hinter die Ladentheke spinkst, sieht man auch, warum. " Gerade jetzt zu Ramadan vorm Zuckerfest ist es das Vier- bis Fünffache, was wir herstellen ", erzählt Hülya Özdag. Gut eine Tonne Baklava steht dort gerade für den Verkauf bereit.

Nächtliche Naschkatzen

Vor der Theke haben Kunde Bekim und sein Sohn die Qual der Wahl - und die fällt mit dem Hunger, den die zwei tagsüber momentan noch haben, natürlich doppelt schwer.

Bekim und sein Sohn überlegen, was sie brauchen.

" Wir sind zu viert - aber es kommt ja auch immer Besuch rein, da legt man dann noch was drauf ", rechnet er durch, wie viel Baklava er kaufen muss. Dann schaut er verschmitzt zu seinem Sohn.

" Und es kommt noch dazu, dass er nachts aufsteht und sieht: 'Ah, da ist ja noch was!' - und dann zaubert er ein paar weg. Das muss ich auch mit einkalkulieren ."

Vier Wochen Fastenzeit

Viel zu tun in der Feinkonditorei Özdag.

Das Fest des Fastenbrechens ist eines der wichtigsten Feste im Islam. Gläubige Musliminnen und Muslime in aller Welt fasten während des Ramadans vier Wochen lang. Erst nach Sonnenuntergang wird das tägliche Fasten gebrochen und es kann gegessen und getrunken werden.

Mit dem Zuckerfest endet dieser Monat. Die Familien und Freundeskreise kommen zusammen, gedenken der Verstorbenen, besuchen ihre Gräber und richten die Grabstätten schön her.

Sicherheitsdienst am Hallo in Essen

Das wird auch in Essen zu spüren sein: Der städtische Friedhof am Hallo in Essen beherbergt eines der größten islamischen Gräberfelder Deutschlands.

Video starten, abbrechen mit Escape Vorbereitungen im Münsterland aufs Zuckerfest Lokalzeit Münsterland. . 03:16 Min. . Verfügbar bis 28.03.2027. WDR. Von Markus Wollnik.

Bis Dienstag werden voraussichtlich auch in diesem Jahr zahlreiche Familien zu Gast sein und an den Gräbern picknicken. Sogar ein Sicherheitsdienst wird vor Ort sein.

Unsere Quellen: