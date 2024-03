Kleingärtner gegen Cannabisanbau

Im Kleingarten Reinshagen harken Michael Seubert und Dieter Wolfseher Beete. In der Remscheider Anlage fängt es gerade überall an zu blühen, aber Cannabispflanzen sollen nach dem Willen der beiden hier nicht wachsen. "Ich habe nichts dagegen, wenn jemand das bei sich zu Hause macht" , sagt Michael Seubert. "Aber wir wollen keinen Cannabisanbau in der Anlage."

Sorge um spielende Kinder

Der Vorstandsvorsitzende Michael Seubert will den Cannabisanbau in der Kleingartenanlage verhindern

Ihre Begründung: Im Sommer spielen Kinder in den Gärten und die sollten nicht zwischen Hanfpflanzen herumtollen. "Wer trägt dann die Verantwortung für das, was passieren kann?" , sagt Seubert. Eigentlich glaubt Vorstandskollege Dieter Wolfseher nicht, dass großes Interesse am Cannabisanbau im Kleingarten besteht. "Aber du kannst den Leuten ja nicht in den Kopf gucken." Er macht sich Sorgen darüber, dass Leute nachts in den Kleingarten einbrechen könnten, um Cannabis zu stehlen.

Kleingarten ist keine Wohnung

Das Gesetz sieht drei Pflanzen für den privaten Gebrauch vor. Das wäre bei 43 Parzellen eine Menge Hanf. Doch scheint es unwahrscheinlich, dass es dazu kommt. Das Gesetz sieht vor, dass Cannabis nur zu Hause angebaut werden darf. Auch wenn sich die Kleingärtner von Reinshagen hier sehr wohl fühlen: Formal ist der Schrebergarten eben keine Wohnung. Das besagt das Bundeskleingartengesetz, und deswegen bleibt der legale Anbau im Schrebergarten ohnehin verboten. Das sei aber schwer zu kontrollieren, geben die Kleingärtner zu bedenken.