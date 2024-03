Rosa Spektakel - in Bonn blühen die Kirschbäume

Im Frühling gibt es ein besonderes Naturereignis zu bewundern: Unzählige Kirschbäume entfalten in den ersten wärmeren Apriltagen ihre volle Blütenpracht und verwandeln viele Straßen in NRW in ein rosa Blütenmeer. Zu einem besonderen Anziehungspunkt hat sich die Bonner Altstadt entwickelt. Wenn sich hier die Knospen der japanischen Nelkenkirschen öffnen, lockt das traditionell Hunderte Schaulustige an. Früher als sonst, bereits an Karfreitag war es wieder soweit.

Nicht mit dem Auto anreisen

Der rosa Blütentunnel lockt viele Besucher

Um ein Chaos auf den Straßen zu verhindern - speziell handelt es sich um die Heerstraße und die Breite Straße - hatte die Stadt Bonn alle Verkehrsteilnehmer gebeten, nicht mit dem Auto in die ohnehin engen Straßen zu fahren. Stattdessen sollten Schaulustige zu Fuß, mit dem Rad oder Bus und Bahn anreisen. Bei sehr großem Andrang werde der kommunale Ordnungsdienst die Straßen sperren, sagte ein Stadtsprecher.

An zwei Standorten stehen Toiletten für die erwarteten Besucherscharen, außerdem wurden zusätzliche Mülleimer aufgestellt. Die Kirschblüte in der Bonner Altstadt, die an das Stadtzentrum angrenzt, ist seit Jahren ein großer Touristenmagnet.