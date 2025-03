Kölner Haie sind bereit für die Playoffs: "Es wird ein anderes Eishockey"

Unter anderem die ausverkaufte Halle in den beiden Derbys in Köln haben dafür gesorgt, dass der KEC seinen europaweiten Zuschauerrekord aus dem vergangenen Jahr noch einmal ausbauen konnte. Im Schnitt verkauften die Haie 17.829 Tickets. "Es ist einfach nur beeindruckend und freut mich für die Stadt und für die Mannschaft, dass ein so großes Interesse da ist" , sagt Baldys, der seit April letzten Jahres das Amt des Sportdirektors in Köln inne hat: "Ich hoffe, dass diese Kulisse uns trägt und, dass das der Mannschaft einen Push gibt."

Ex-Hai Sulzer mit starker Premieren-Saion

Bremerhavens Trainer Alexander Sulzer als aktiver Spieler für die Kölner Haie

Im Playoff-Viertelfinale geht es für die Kölner Haie am Sonntag erstmal auswärts nach Bremerhaven. Und auch wenn die Arena eine deutlich kleinere als die in Köln-Deutz sein wird, können sich die Haie auf eine Playoff-reife Atmosphäre freuen. "In Bremerhaven wird es auch laut. Da ist es nicht einfach zu spielen."

Zumal Bremerhaven als Hauptrundendritter mit viel Selbstvertrauen in die erste Playoff-Serie mit den Kölner Haien überhaupt gehen wird. Das Team von Ex-Hai Alexander Sulzer konnte nahtlos an die Leistungen der Vorsaison anknüpfen, als man erst im Finale an den Eisbären Berlin scheiterte. Sulzer war damals noch Co-Trainer. " Alex ist schnell die Karriereleiter hochgeklettert. Es ist beeindruckend, was er dieses Jahr geleistet ha t", sagt Baldys.

KEC gewinnt "bestes Spiel der Saison"