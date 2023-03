Rheinmetall sucht Standort: Teil-Produktion von US-Kampfjets in Düsseldorf?

Flugzeugrumpf soll teilweise in Deutschland produziert werden

Jetzt kommt eine weitere Aufgabe auf den Düsseldorfer Konzern zu: Die Bundesregierung hat beim US -amerikanischen Hersteller Lockheed Martin Kampfjets des Typs F-35 bestellt. Rheinmetall soll Teile des Flugzeugrumpfes in Deutschland fertigen. In 15 Monaten soll die Produktion beginnen.

Der Vorstandvorsitzende von Rheinmetall: Armin Papperger.

Und genau dafür sucht das Unternehmen einen neuen Werksstandort. Sowohl Kommunen als auch Länder buhlen darum, den Zuschlag zu bekommen.

In zwei Monaten soll über Standort entschieden sein