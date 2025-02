WEITERE NACHRICHTEN

So könnte es am Kölner Hauptbahnhof ab Nachmittag ausshen

Kölner Hauptbahnhof für zwölf Stunden gesperrt • Ab 16.25 Uhr geht dort nichts mehr für den Fernverkehr. Dann fahren viele Fernverkehrszüge nur noch bis Düsseldorf, Wuppertal oder Siegburg. Internationale Verbindungen halten in Köln-Ehrenfeld oder Köln-Deutz. Auch im Nahverkehr kommt es zu Einschränkungen. Die S-Bahnen fahren aber regelmäßig. Grund für die Sperrung ist der Bau zusätzlicher Signale. Damit können Züge künftig die Gleise in beide Richtungen befahren, was mehr Flexibilität für den Zugverkehr rund um Köln bringen soll.

Warnstreik an zwei Flughägen geplant

Warnstreiks an zwei Flughäfen in NRW • Die Warnstreiks im Öffentlichen Dienst treffen jetzt wohl auch Flugreisende: Die Gewerkschaft Verdi ruft ab heute Beschäftigte am Flughafen Köln/Bonn zu einem 24-stündigen Warnstreik auf. In Köln/Bonn soll der Streik mit Beginn der Nachtschicht am Sonntagabend starten. Am frühen Montagmorgen soll dann auch der Flughafen Düsseldorf bestreikt werden. Verdi hat angekündigt, man wolle weite Teile des Flugbetriebs stilllegen. Bestreikt werden zum Beispiel Check-in-Schalter und Gepäcktransport. Laut Flughafen-Betreiber müssen Reisende mit Ausfällen und Verspätungen rechnen.

Israel lässt palästinensische Häftlinge nicht frei • Das Abkommen über eine Waffenruhe zwischen Israel und der Terrororganisation Hamas steht wieder auf der Kippe. Denn die israelische Regierung hat anders als geplant bisher keine weiteren palästinensischen Häftlinge entlassen. Sie fordert von der Hamas, israelische Geiseln nicht weiter für ihre Propaganda vorzuführen. Gestern hatte die Hamas im Gazastreifen sechs weitere Menschen freigelassen.

Gesundheitszustand des Papstes hat sich verschlechtert • In Rom haben viele Menschen vor der Gemelli-Klinik für den Papst gebetet. Franziskus wird dort seit gut einer Woche wegen einer Lungenentzündung behandelt. Sein Gesundheitszustand ist nach Angaben des Vatikan weiter kritisch. Er habe am Samstag eine "ausgedehnte Asthmakrise" gehabt, deshalb sei ihm hochkonzentrierter Sauerstoff verabreicht worden; außerdem bekam er eine Bluttransfusion. Der 88-Jährige wird seit gut einer Woche im Krankenhaus behandelt.

Massenschlägerei vor Wuppertaler Supermarkt • In Wuppertal hat am Abend eine Massenschlägerei zwischen drei Großfamilien einen Großeinsatz der Polizei ausgelöst. Erst waren zwei rivalisierende Gruppen aneinandergeraten, laut Augenzeugenberichten mit zerschlagenen Glasflaschen. Als dann eine dritte Familie versuchte, zu schlichten, solidarisierten sich die ursprünglichen Streitparteien und gingen auf die dritte Familie los. Fünf Personen wurden verletzt. Insgesamt meldet die Polizei etwa 50 Beteiligte, mehr als 90 Polizisten waren im Einsatz.

Goldener Berlinale-Bär für "Träume" • Der Film "Oslo-Stories: Träume" ("Drømmer") des norwegischen Filmemachers Dag Johan Haugerud ist mit dem Goldenen Bären der Berlinale ausgezeichnet worden. Das gab die Jury der Filmfestspiele am Samstagabend in Berlin bekannt. Die Berlinale ist das wichtigste Filmfestival in Deutschland und eines der wichtigsten Filmfestivals weltweit.

Diebe kaufen mit gestohlener EC-Karte Lottoschein - und gewinnen 500.000 Euro • Diebe haben mit einer gestohlenen Bankkarte in Frankreich einen Lottoschein gekauft, der letztendlich einen Wert von 500.000 Euro hatte. Allerdings verschwanden die Kriminellen, bevor sie das Los eintauschten. Der bestohlene Mann hat angeboten, den Gewinn mit den Dieben zu teilen. Seinen Geldbeutel wolle er auch zurück, lässt er wissen.

Fußball-Derby: Köln trifft auf Düsseldorf • Mitten in der närrischen Zeit elektrisiert das Zweitliga-Spitzenspiel zwischen dem 1. FC Köln und Fortuna Düsseldorf das Rheinland. Mit einem Sieg am Sonntag (13.30 Uhr) würde die Fortuna die Kölner in der Tabelle überholen. Allerdings war ihr letzter Auswärtserfolg beim rheinischen Rivalen im Oktober 1989.

DAS WETTER IN NRW

Boten des Vorfrühlings: Schneeglöckchen stehen schon in den Startlöchern

Freundlicher Wahlsonntag • Wer sich am heutigen Sonntag in eines der vielen Wahllokale im Westen aufmacht, kann dies trockenen Fußes tun. Nach wolkigem Start lockert es im Tagesverlauf immer weiter auf und am Nachmittag scheint überall die Sonne. Die Höchsttemperaturen liegen bei 12 bis 17 Grad. Im Hochsauerland gibt es 7 bis 11 Grad.