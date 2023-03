Rheinmetall will Panzer-Fabrik in der Ukraine bauen

"Vielversprechende" Gespräche über Panzer-Fabrik in der Ukraine

Für rund 200 Millionen Euro könne ein Rheinmetall-Werk in der Ukraine aufgebaut werden, das jährlich bis zu 400 Panther produziere. Die Gespräche mit der Regierung in Kiew nennt der Chef des Rüstungskonzerns " vielversprechend ". Er hoffe auf eine Entscheidung in den nächsten zwei Monaten.

Rheinmetall steigt in den Dax auf

Rheinmetall hat seinen Sitz in Düsseldorf

Am Freitagabend wurde bekannt, dass Rheinmetall in den Deutschen Aktienindex aufsteigt (Dax). Der Angriff Russlands auf die Ukraine habe " nochmals für eine stärkere und schnellere Nachfrage gesorgt ", hatte vor Kurzem ein Rheinmetall-Sprecher gesagt. " Vor uns liegen Jahre des starken Wachstums ."

Der Kurs der Aktie hat sich seit Beginn der russischen Invasion mehr als verdoppelt. Das Unternehmen hat derzeit einen Börsenwert von fast 11 Milliarden Euro.

Rheinmetall rechnet mit "großen Aufträgen"

Wie die Deutsche Presse-Agentur berichtet, hat Rheinmetall als eine von wenigen Firmen bereits einen kleinen Auftrag aus dem 100 Milliarden Euro schweren " Sondervermögen " für die Bundeswehr bekommen. Dabei ging es um Schutzausstattung für Soldaten.

Mit Blick auf künftige Bestellungen des Bundes heißt es: " Wir rechnen mit großen Aufträgen im Bereich der Munition, der Gefechtsfahrzeuge oder auch der weiteren Digitalisierung ." Die wirtschaftlich positive Perspektive liegt außerdem an einer steigenden Nachfrage aus anderen Nato - und EU -Staaten.

Rheinmetall ist größter Rüstungskonzern Deutschlands