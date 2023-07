Jugendliche bewerfen Troisdorfer Obdachlosen mit Steinen

Die Tat geschah am Montagabend (17.07.2023) gegen 20 Uhr auf dem Wilhelm-Hamacher-Platz in Troisdorf. Der Platz liegt im Zentrum der Fußgängerzone, direkt an einem großen Einkaufszentrum. Die Polizei berichtet, dass dort eine Gruppe von mindestens acht Jugendlichen Steine auf den 39-jährigen, geistig behinderten Mann warf. Der Obdachlose suchte hinter einer Holzkiste Schutz, die an einer Passage zur restlichen Fußgängerzone stand. Dort eilte ihm ein Mann zu Hilfe.

Helfender Rollstuhlfahrer verletzt

Doch der 55 Jahre alte Helfer konnte nicht viel ausrichten, weil er wegen seiner Gehbehinderung im Rollstuhl sitzt, und er kam selbst in Gefahr. Mindestens ein Angreifer habe ihn getreten und ins Gesicht geschlagen, so die Polizei. Der Mann erlitt eine Platzwunde. Die Täter konnten fliehen bevor die Polizei eintraf.