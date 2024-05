Japantag in Düsseldorf: Letzte Vorbereitungen für das große Kulturfest

Die Vorbereitungen für den Japantag 2024 in Düsseldorf liegen in den letzten Zügen. Wegen des Feiertags hatten die rund 600 Helfer bereits früher mit dem Aufbau der vielen Stände begonnen. Zu dem Kultur- und Begegnungsfest erwartet die Stadt am Samstag rund 650.000 Besucher.

Nach den Rekordzahlen im vergangenen Jahr will der städtische Veranstalter D.live in diesem Jahr noch eins drauflegen. " Es wird spektakulär ", verspricht Geschäftsführer Michael Brill. An rund 90 Ständen und auf drei Bühnen entlang der Rheinuferpromenade bis zum Landtag präsentieren sich japanische Initiativen, Vereine und Gastronomen.

Einige Neuheiten und mehr Bühnenprogramm

Aufstellung der Organisatoren

Erstmals wird es diesmal auch Programm auf dem unteren Rheinwerft geben, die Besucher können sich dort in einem sogenannten Ninja-Parcours mit Springen, Klettern und Balancieren probieren. Und: Die Veranstalter haben das Bühnenprogramm nahezu verdoppelt. Es beginnt daher bereits am Samstagmittag.

An den mehr als 90 Ständen werden japanische Bräuche, Mode und Speisen präsentiert. Auf einer Sportbühne am Landtag zeigen Vereine japanische Kampfsportarten, während auf der Hauptbühne am Burgplatz vor allem typische Musik und Tanz zu hören und sehen sind.

Highlights am Samstagabend

Mit besonderen Highlights wollen die Organisatoren die Besucher am Samstagabend überraschen: Die Künstlerin Higuchi Ai, eine Starsängerin aus der japanischen Popszene, wird auf der Hauptbühne am Burgplatz auftreten. Danach ist das große Abschlussfeuerwerk über dem Rhein geplant, es steht diesmal unter dem Motto "Goldregen über Düsseldorf: Olympischer Glanz von Tokyo bis Paris".

Diese Feuerwerks-Show sollte eigentlich schon 2020 gezeigt werden. Damals fielen der Japantag und die Olympischen Spiele in Tokyo aber wegen Corona aus. Aber jetzt! Am Freitag wird auf den Oberkasseler Rheinwiesen alles vorbereitet. " Wir hatten zwischenzeitlich etwas Sorgen wegen des hohen Rheinpegels, der ist aber zum Glück wieder gesunken ", erzählt D.live-Projektleiterin Kim Dorn.

Mit dem Aufbau der Stände und Bühnen liege man sehr gut im Zeitplan, so Dorn. Wegen der ausgefallenen Aufstiegsfeier von Fortuna Düsseldorf konnten die Arbeiten auch am Burgplatz schneller vorangehen.

Mehr Nachhaltigkeit geplant

Der Japantag soll in diesem Jahr auch nachhaltiger werden. Alle Gastronomen müssen erstmals verpflichtend Mehrweggeschirr anbieten, das auch an allen Ständen wieder zurückgegeben werden kann. Mitglieder der japanischen Initiative "Team Clean/Green" werden während des Events Müll sammeln und bei den Besuchern für mehr Rücksicht und Sauberkeit werben.

Letzte Vorbereitungen laufen

Organisator Michael Brill freut sich über die große Teilnahme am Japantag: " Jedes Jahr verzeichnen wir mehr Interessenten, die sich hier präsentieren wollen ". Es sei beachtlich, wie sich der Japantag über mehr als 20 Jahre als großes Ereignis in Düsseldorf entwickelt und etabliert habe. " Das ist ein starkes Signal, was uns die japanische Community hier in Düsseldorf und NRW bedeutet ."

Das WDR Fernsehen überträgt das große Abschlussfeuerwerk des Japantags in "Lokalzeit live" am Samstag, den 01.06.2024, ab 22.25 Uhr.

