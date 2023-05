Japantag: Freundschaftsfest und Megaevent

Zum 20. Mal findet am Samstag in Düsseldorf der Japantag statt. Der Festtag, der alljährlich mehr als eine halbe Million Menschen in die Düsseldorfer Innenstadt lockt, geht auf eine Initiative der japanischen Gemeinde in der Stadt zurück. Viele japanische Firmen hatten nach dem Ende des zweiten Weltkriegs die Landeshauptstadt als Firmensitz gewählt, und so leben schon seit Jahrzehnten tausende Japaner hier. Mit dem Japantag haben sie sich erstmals 2002 bei den Düsseldorfern für die Gastfreundschaft bedankt.

Vom Freundschaftsfest zum Megaevent

Inzwischen ist aus dem Freundschaftsfest ein Megaevent geworden, das weit über die Stadtgrenzen hinaus bekannt ist. Auch am Samstag werden wieder hunderttausende Besucher erwartet. Geboten wird alles, was mit japanischer Kultur zu tun hat. Hotspot ist dabei das gesamte rechtsrheinische Ufer auf Höhe der Innenstadt. Es gibt Samurai - Shows und Judovorführungen, japanisches Essen, Verkaufsstände für japanische Antiquitäten, Shows von japanischen Trommlern und Workshops, bei denen man das Comic - zeichnen lernen kann.

Cosplayer zeigen kreative Comic - Kostüme

Es sind auch die Fans japanischer Comicfilme, der sogenannten Animes, die den Japantag zu einer besonderen Attraktion machen. Tausende dieser sogenannten Cosplayer treffen sich an diesem Samstag wieder am Düsseldorfer Rheinufer, bunt und kreativ verkleidet sehen sie aus wie ihre Comichelden.

Allerdings weist die Düsseldorfer Polizei darauf hin, dass in der Altstadt und am Rheinufer eine Waffenverbotszone gilt. Das heißt, auch Cosplayer dürfen in diesem Bereich keine Deko-Waffen wie zum Beispiel Schwerter dabei haben, die täuschend echt wirken.

Das Feuerwerk live im WDR Fernsehen

Der japanische Feuerwerker Hideki Kubota am Freitag beim Aufbau auf der Feuerwerkswiese

Ein Highlight das Japantags ist natürlich das Feuerwerk, das um 23 Uhr auf den Oberkasseler Rheinwiesen startet. Das Motto diesmal: "Die japanischen Jahreszeiten am Düsseldorfer Nachthimmel". Fast eine halbe Stunde dauert das Spektakel. Am besten kann vom rechtsrheinischen Ufer aus zugeschaut werden, zum Beispiel von der Rheinuferpromenade auf Höhe der Altstadt, oder von den Fußgängerwegen auf den Rheinbrücken.

Das Feuerwerk wird im WDR Fernsehen übertragen. Die Sendung "Lokalzeit live - Feuerzauber über Düsseldorf" beginnt um 22.25 Uhr. Studierende der Robert Schuman Hochschule Düsseldorf haben für die Sondersendung Musik komponiert, die das Feuerwerk untermalt.