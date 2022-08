Planschspaß für Hunde im Hildener Tierheim

Mit riesigem Spaß holt Luna Anlauf und springt im hohen Bogen in das Wasser. Seit vier Wochen ist die Hündin im Tierheim Hilden. Sie freut sich besonders über das Becken, denn das Ballspielen im Wasser ist ihre Lieblingsbeschäftigung.

Mal was anderes als Gassi gehen

Nicht alle Hunde sind so wasserverrückt wie Luna. Aber trotzdem, der Pool kommt gut an: "Das ist einfach mal was anderes vom Alltag her, als nur Gassi gehen. Die können einfach auch mal frei laufen, planschen, mal was für die Seele tun, das tut denen wirklich sehr gut, das merkt man denen auch an" , sagt Tierpflegerin Svenja Switala.

Hundepysiotherapie im Wasser

Die Hundepysiotherapeutin Rosi Lammertz arbeitet selbst in ihrer Praxis mit Aquatherapie, um Hunde von Schmerzen zu befreien. Im Tierheim arbeitet sie ehrenamtlich. Mit Hund Balu arbeitet sie seit drei Monaten, um seine Muskeln zu stärken. "Du hast eine ganz andere Schwerkraft. Du arbeitest, als wenn wir schwimmen. Die Muskulatur arbeitet ganz anders. Du trägst dein eigenes Gewicht nicht. Du arbeitest gegen Widerstand. Also hat man ganz andere Ansätze, schmerzende Gelenke schonend zu bewegen."

Schwimmen hilft bei Vermittlung

Die Therapeutin findet das Becken toll, nicht nur für die Therapie der Hunde. Es sei auch eine Vertrauensarbeit mit dem Hund. "Du gehst mit dem Hund ans Becken. Hunde, die ängstlich sind, die versuchst du reinzulocken. Da baut sich auch so ein bisschen Vertrauen auf und das hilft dann natürlich später auch für die Vermittlung" , sagt Rosi Lammertz.

Die Idee des Hundepools

Ursprünglich war der Pool als Regenrückhaltebecken geplant, welches durch den Bau neuer Tierheimgebäude benötigt wurde. Erst als die Mitarbeitenden des Tierheims die Idee hatten, das Becken zu einem Hundepool auszubauen, wurde den Vierbeinern der Badespaß und die Therapie ermöglicht.