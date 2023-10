Hohe Nachfrage im Impfzentrum Solingen

Es ist ein schöner Spätsommertag. Noch ist es nicht kalt genug, um an Erkältungskrankheiten zu denken. Und Corona ist für die meisten Menschen ohnehin "Schnee von gestern".

Doch seit der neue Impfstoff gegen die Omikron-Variante auf dem Markt ist, sind die Termine im Solinger Impfzentrum ausgebucht, erzählt dessen Leiter Robert Krüger.

Leiter Robert Krüger

" Wir haben an zwei Tagen in der Woche geöffnet und impfen pro Tag etwa 150 Menschen ", sagt er, " und da wir darüber hinaus auch diesen Samstag geöffnet haben, werden es am Ende wohl an die 500 Menschen sein, die wir allein in dieser Woche gegen Corona geimpft haben. "

Beim Shopping noch schnell ins Impfzentrum

Das Solinger Impfzentrum liegt mitten in der Stadt. Wer sich impfen lassen will, kann zuvor einen Termin vereinbaren oder einfach so vorbeikommen – etwa beim Einkaufsbummel. Es ist unkomplizierter sich hier impfen zu lassen als beim Hausarzt, hören wir bei unserem Besuch immer wieder.

"Beim Hausarzt muss man sich immer erst einen Termin geben lassen ", erzählt etwa Horst Schulten, der gerade im Wartebereich sitzt. " Mein Hausarzt bekommt den neuen Impfstoff erst am 10. Oktober ", fügt eine Dame hinzu, die schräg gegenüber auf ihre Impfung wartet. Dann wolle sie aber längst schon im Urlaub sein.

Logistische Probleme bei Hausärzten

Impfärztin Dr. Christiane Tobis

Impfärztin Dr. Christiane Tobis erklärt, dass die Corona-Impfung für viele Hausärzte noch immer eine logistische Herausforderung darstelle. Auch wenn der Impfstoff auf dem neuesten Stand ist, wird er noch immer in Fläschchen mit sechs Dosen ausgeliefert.