Hochwasserschutz-App ausgebremst

In Beyenburg hat die Klosterglocke gewarnt.

Das Prinzip ist einfach: Der Park-Piepser im Auto macht sich bemerkbar, wenn das Wasser näher kommt. Der Sensor der Hochwasser-Schutz-App schlägt an, wenn das Wasser in der Wupper über eine bestimmte Marke steigt. Eine gute Idee, universell einsetzbar, vom Bergischen Land, über das Ahrtal und im Rest der Welt. Sagt Andreas Groß. Der Maschinenbau-Unternehmer hat die App kurz nach der Flutkatastrophe 2021 an den Start gebracht. Sein Unternehmen in der Kohlfurth hat die Wassermassen gerade so überlebt.

Das Ultraschall-Messgerät unter der Brücke

Zunächst großes Interesse

Der damalige NRW - Wirtschaftsminister Pinkwart habe zunächst großes Interesse signalisiert, sagt Groß. Von Unternehmen bis zum Rentner, jeder in potenzieller Flutgefahr soll über die Sensoren und eine zum System gehörende App den Wasserstand vor der eigenen Haustür im Auge behalten können. Kostenpunkt: etwa 4 Millionen Euro. Förderantrag an das Land: rund 3,3 Millionen Euro.

Andreas Pinkwart, ehemaliger NRW-Wirtschaftsminister

Genaue Flut-Vorhersage

Auch der Wupperverband war mit im Boot. "Der Wert ist, nicht nur zu sagen, dass ein Ereignis kommt, sondern genauer sagen zu können, was passiert und an welchem Ort es passiert" , so Karl Heinz Spies, der sich beim Wupperverband mit der Erfassung von Umweltdaten beschäftigt. Es folgte Anfang 2022 der Gang durch die Förderinstitutionen, Anträge werden gestellt, alles habe gut ausgesehen. Die Landtagswahl bringt in Düsseldorf einen Regierungswechsel. Auf Wirtschaftsminister Pinkwart folgt Mona Neubaur. Die Ablehnung des Förderantrags erhalten die Macher Ende Februar.

Mona Neubaur, NRW-Wirtschaftsministerin

Keine Landesmittel

Auf unsere Nachfrage warum, kommt aus Düsseldorf eine schriftliche Antwort: Aufgrund der "angespannten Haushaltslage" könne das Ministerium das Projekt "nicht aus Landesmitteln fördern ". Den Bedarf sehe man, und "bemühe sich um eine Lösung" . Andreas Groß sagt, er nehme das zur Kenntnis. Die Ablehnung der Förderung hinterlasse ihn fassungslos: "Wenn ich das freundlich ausdrücke, dann ist das maximale Frustration, die wir als Konsortium haben. Für alle die damit gerechnet haben, dass wir etwas für das Bergische machen können ".

Andreas Groß gibt die App nicht auf

Aufgeben keine Option

Dann eben anders, so kann man die aktuelle Position von Andreas Groß wohl zusammenfassen. Die Hochwasserschutz-App werde auf keinen Fall aufgegeben. "Wir haben die Bergischen Oberbürgermeister, die hinter uns stehen. Dazu unter anderem die IHK , die Stadtwerke, die Uni" . Von Unterstützung des Projekts spricht auch der Wuppertaler FDP -Landtagsabgeordnete Marcel Hafke. Er halte die Ministeriums-Entscheidung für falsch, so Hafke. Mit den Mitteln der Opposition wolle er sich dort für ein Umdenken einsetzen.