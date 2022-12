Staatsanwaltschalft Köln ermittelt wegen Betrugs mit Corona-Testabrechnungen

In einem bei der Staatsanwaltschaft Köln geführten Ermittlungsverfahren wegen banden- und gewerbsmäßigen Betruges mit Corona-Testabrechnungen hat die Polizei am frühen Dienstagmorgen vier Haftbefehle in Nordrhein-Westfalen und Italien vollstreckt. Durchsuchungen in nordrhein-westfälischen Städten sowie in Palermo dauern noch an.

Zu den Hintergründen des Verfahrens werden Staatsanwaltschaft und Polizei wegen der noch laufenden Maßnahmen frühestens am späten Vormittag Stellung nehmen, heißt es.