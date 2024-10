Stiftung verlost 20.000 Euro Grunderbe an 30-Jährige aus Köln

Ein Erbe von 20.000 Euro – ohne dass jemand gestorben ist – das wartet bald auf einen Gewinner oder eine Gewinnerin aus Köln-Lindenthal. Die Teilnahmebedingungen sind leicht: Man muss 30 Jahre alt sein und in Lindenthal wohnen. Die Wahl, das Grunderbe in Lindenthal zu verlosen, resultiert aus einer vorher gegangenen Auslosung aller Gemeinden und Stadteilte in Deutschland.

Philipp hat sich für das Grunderbe beworben.

Einer dieser Gewinner könnte bald schon der der 30-jährige Philipp sein. Er wohnt seit drei Jahren in einer WG in Lindenthal und steckt gerade am Ende seines Medizinstudiums. Das Studium hat er sich durch Nebenjobs und der Unterstützung seiner Eltern finanziert. Mit einem Startkapital wäre es entspannter gewesen.

Bisher haben sich nur knapp 60 Menschen für die Auslosung in Lindenthal angemeldet. Die Chancen für Philipp stehen also gar nicht so schlecht.

Mehr Chancengleichheit für Deutschland

Die Stiftung "Ein Erbe für jeden" hat deutschlandweit bereits sechs Menschen mit jeweils 20.000 Euro beschenkt. Hinter der Stiftung steckt der 74-jährige Heizungsbauer Christoph Prüm. Schon als Jugendlicher hat ihn gestört, das Reichtum und damit auch die Chance von Menschen unfair verteilt sind.

Ein Grunderbe als Startkapital und zwar für jeden könnte das ändern, meint er. Denn nach einer Studie des Deutschen Instituts für Wirtschaft erben in Deutschland nur 25 bis 30 Prozent aller Menschen eine Summe die höher ist als 100.000 Euro – die meisten erben wenig oder gar nicht.

Christoph Prüm - Vorstandsvorsitzender der Stiftung Erbe für jeden.

Prüm möchte jetzt erstmal Geld unter die Leute bringen und untersuche welche Auswirkungen ein Startkapital auf das Leben der Gewinner hat. Das Geld für sein Projekt stammt vor allem von einem befreundeten Unternehmer.

Eine Teilnahme ist immer noch möglich

Eine Teilnahme an der Verlosung ist nach wie vor möglich, denn ein genaue Termin für die Auslosung in Lindenthal steht noch nicht fest. Die glückliche Gewinnerin oder Gewinner wird jedoch verpflichtet, das erhaltene Grunderbe von 20.000 Euro zunächst für mindestens drei Jahre anzulegen.

Und eine weitere Regel gibt es noch: Sollte die Gewinnerin oder der Gewinner in Zukunft eine größere Summe erben, müssen 20 Prozent dieser Erbschaft an die Stiftung zurückgezahlt werden. So bleibt der Gedanke der Chancengleichheit erhalten und die Stiftung kann weiterhin anderen Menschen helfen.

Der Stadtbezirk Lindenthal umfasst die Stadteile: Braunsfeld, Junkersdorf, Klettenberg, Lindenthal, Lövenich, Müngersdorf, Sülz, Weiden und Widdersdorf.

Unsere Quellen: