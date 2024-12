In der Liga in Berlin gewonnen

Mut macht den Kölnern das Ergebnis aus dem Liga-Duell Anfang November in Berlin, das der FC mit 1:0 für sich entschied. Nicht zuletzt deshalb sind die Stärken und Schwächen der Hertha in der Domstadt bekannt. " Es ist ein anderer Wettbewerb, aber der gleiche Gegner. Wir wissen, was inhaltlich auf uns zukommt ", sagt Struber. " Hertha definiert sich stark über Ballbesitzfußball. Für uns ist es wichtig, Kontrolle und Dominanz auszustrahlen, aber auch stabil, aggressiv und leidenschaftlich zu sein. "

Wie schon auf der Torwartposition will der Österreicher auch in der restlichen Startelf auf eine große Rotation verzichten, einzelne Wechsel aber auch nicht ausschließen. " Ich will eine Mannschaft aufs Feld schicken, die reif und bereit ist, das Spiel in eine gute Richtung zu bringen ", erklärte Struber. " Wir haben einen schweren Gegner und wollen keine Expertimente machen. "

Video starten, abbrechen mit Escape Kölns Trainer Struber - "Müssen ans Limit kommen" WDR. . 00:58 Min. . Verfügbar bis 02.12.2025. WDR.

Quelle: dpa/red