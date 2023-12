Ein Leben ohne Smartphone, Spielekonsole oder Online-Gaming ist für Lioba Landtos (15) und Jonathan Klei (15) kaum mehr vorstellbar – so geht es auch den meisten ihrer Klassenkameraden.

Lioba und Jonathan sind mit Smartphones und Gaming aufgewachsen

Für die 60 Schülerinnen und Schüler der zehnten Jahrgangsstufe der "Offenen Schule Köln" stehen statt Mathe oder Englisch Gaming und Gambling - also Spiele und Glückspiele - auf dem Stundenplan. Im Fokus stehen Fragen wie "Kann Gaming stressig sein?", "Wie schütze ich meine Daten im Netz" oder "Wie kann ich Sucht vermeiden"?

"Ich habe das Essen und Trinken vergessen!“

Jonathan hat seinen Gaming-Konsum heute im Griff wie er sagt. Doch das war nicht immer so: "Es gab auch schon Zeiten, in denen ich an den Wochenenden nichts Anderes mehr gemacht habe, wo ich dann teilweise zehn Stunden am Stück nur am Bildschirm saß und dann Kopfschmerzen bekommen habe, weil ich das Trinken und Essen vergessen habe. "

Auch Lioba gibt zu, dass sie ab und zu das Serienfieber packt und sie stundenlang nichts anders tut.

"Manchmal brauche ich das einfach, um zu entspannen." Liona (15)

Schülerin

Wir begleiten Jonathan und Lioba zum ersten Workshop, in dem es um das Thema Passwort-Sicherheit geht. "Wessen Passwort sollen wir heute hacken? Nennt mal einen Prominenten!", fordert der Referent die Gruppe auf.

Der Tutor erklärt Cybersicherheit

Lioba zeigt auf und ruft „Heidi Klum“! Ihre Mitschüler kichern. Am Smartboard führt der IT -Experte den Jugendlichen vor, wie einfach das Passwort des Top-Models zu knacken wäre, wenn sie bei der Passwortwahl beispielsweise ihren eigenen Namen oder ihr Geburtsjahr verwendet hätte. Es sind eben oft die kleinen Tricks und Tipps, die uns im Netz schützen.

Digitale Bildung so wichtig wie Verkehrserziehung

Konzipiert wurden das Smart Camp von der digitalen Bildungsinitiative BG3000 in Kooperation mit Westlotto und dem TÜV Rheinland.

"Es gibt derzeit nichts Wichtigeres auf der Welt als die digitale Bildung von jungen Menschen." Simone Stein-Lücke

Bildungsinitiative BG3000

"Mich persönlich empört das enorm (…), dass wir unsere Kinder einfach über eine vierspurige Schnellstraße laufen lassen, ohne ihnen Verkehrserziehung zu gewähren", erklärt BG3000-Gründerin Simone Stein-Lücke.

Für Lioba und Jonas hat sich das Smart Camp jetzt schon gelohnt. Die beiden freuen sich auf den zweiten Teil des Projekts, der am nächsten Tag startet und in dem die sie selbst aktiv werden dürfen. In den Workshops "Instagram entdecken", "Top of the Pods" und "Mobile Journalism" werden sie dann eigene Beiträge erstellen.

Über dieses Thema berichtet der WDR am 13.12.2023 auch im Fernsehen in der WDR Lokalzeit aus Köln.