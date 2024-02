Aus Bonn zur Fashion Week nach New York

In ihrem Bonner Salon steht Marjam Laurentius mit ihrer Kollegin Jennifer Kalus, ein letztes Mal vor dem Abflug, hinter dem Friseurstuhl. Die Frisuren der Fashion Week sind nicht alltäglich und daher üben beide noch einmal. Dem Model soll eine Pyramide ins Haar modelliert werden. Dafür haben sie in New York nur 15 Minuten Zeit.

Unbezahlt in New York

Die Fashion Week in New York zählt neben denen in Paris, London und Mailand zu den wichtigsten Mode-Events des Jahres. Über die deutsche Friseur-Community "Grenzenlos“ dürfen 30 Friseurinnen und Friseure dort arbeiten.

Bezahlt werden sie für ihre Arbeit aber nicht. Dazu müssen sie Flug, Hotel und Verpflegung selbst bezahlen. Auch für Marjam und Jennifer kostet die knapp einwöchige Reise über 4.000 Euro pro Person.

Fashion Week als große Chance

Für die Bonnerinnen lohnt sich die Investition trotzdem. Denn sonst würden sie nicht so einfach an einen so begehrten Styling-Auftrag kommen. "Das Geld ist Nebensache, weil das eine große Chance ist. Jetzt bin ich noch jung und fit genug, um dem Druck in New York stand zu halten“ , sagt Salon-Chefin Marjam Laurentius, die sich von der Reise nicht nur eine einmalige Erfahrung, sondern auch mehr Kundschaft verspricht.

An Weiberfastnacht geht der Flieger, und schon einen Tag später müssen sie zusammen das erste Model für ein Shooting stylen. Was sie genau erwartet, wissen sie noch nicht. Sie könnten auch spontan, mitten in der Nacht, zu einem Einsatz gerufen werden.

Vom Art-Direktor geschult

Im Bonner Salon gelingt schließlich die persönliche Generalprobe für New York und die Frisur steht: eine Haar-Pyramide mit Pferdeschwanz. Diese extravagante Frisur hat ihnen der Art-Direktor der Fashion Week bei einem zweitägigen Lehrgang in Hannover beigebracht. "Jetzt kann es los gehen. Ich freue mich total“ , sagt Jennifer Kalus, die vorher noch nie in ihrem Leben in New York war.

Eine gute halbe Stunde haben Marjam Laurentius und Jennifer Kalus für das Styling gebraucht. In New York müssen sie unter viel größerem Druck dann doppelt so schnell arbeiten. Die Fashion Week geht bis zum 14. Februar.

