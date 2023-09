Flutopfer in Swisttal: Zahlt die Versicherung zu wenig?

Susanne Blatzer und ihre Familie wohnen in einem Haus mit Garten in Swisttal-Odendorf. Bei der Flut vor zwei Jahren wurde hier fast alles mitgerissen. Sowohl der Garten und der Keller, als auch das Hochparterre des Hauses wurden in Mitleidenschaft gezogen.

Ihr einziger Hoffnungsträger: Eine lebensgroße Elefanten-Figur vor dem Haus der Swisttalerin. "Er war das einzige, was nicht weggeschwommen ist" , sagt Susanne Blatzer.

Die Elefantenfigur hat der Flut getrotzt

Für sie ist die Figur ein Symbol von Stärke und Standhaftigkeit. Daran will sie sich ein Beispiel nehmen. Denn seit der Flut streitet die Familie mit ihrer Versicherung um die Reparaturen und Rechnungen.

Wiederaufbau auf eigene Faust

Inzwischen ist bei Familie Blatzer zwar sehr viel saniert, bei vielen Kosten musste sie aber in Vorkasse treten.

"Wir haben bis heute keine einzige Freigabe für irgendeine Arbeit. Würde ich auf die Versicherung warten, würden wir hier noch im Schlamm sitzen und dann wäre hier noch nichts entrümpelt, geräumt und saniert" , sagt Susanne Blatzer.

Ärger trotz abgeschlossener Elementarversicherung

Damit die Renovierungsarbeiten so schnell wie möglich voran gehen haben die Blatzers viele Arbeiten selbst beauftragt. In zwei Jahren türmte sich ein hoher Betrag auf. "260.000 Euro müssten wir von der Versicherung bekommen. 150.000 haben wir bekommen und die haben den Fall geschlossen" , schildert Susanne Blatzer.

Noch immer stehen Baugerüste im Garten. Im Keller gibt es laut Familie noch viele Stellen, die gar nicht saniert sind. Die ganze Familie koste der Ärger viel Kraft.