Flutopfer aus Swisttal sammeln für Slowenien

Vor dem Infopoint des Bürgervereins von Odendorf halten immer wieder Autos, schalten die Warnblinker an und bringen Spenden in das Gebäude: Desinfektionsmittel, Stemmhammer, Schaufeln und Babyfläschchen. Die Odendorfer wissen, was die Menschen in Slowenien jetzt brauchen, denn hier zerstörte der Ohrbach im Juli 2021 viele Häuser. Sie wissen wie es ist, von einer Flut betroffen zu sein.

Erfahrungswerte aus dem Swisttal

Der Bürgerverein Odendorf, der sich erst nach der Flut vor zwei Jahren gegründet hat, nutzt jetzt die Netzwerke, Kontakte und Erfahrungen, um auch Spenden für die Menschen in Slowenien zu sammeln. In Lohmar werden Spenden aus der Region in LKW verladen und zum Deutschen Roten Kreuz nach Ljubljana gebracht.

Spenden für Flutopfer beim Bürgerverein in Odendorf

Jutta Brune bringt sieben Kanister Desinfektionsmittel. Das braucht man, um die Gebäude nach der Entkernung vor Schimmel zu schützen. " Die Kanister sind übrig geblieben. Ich könnte sie zwar verkaufen, aber ich denke mir, die Menschen in Slowenien brauchen sie jetzt dringender. " Sie kommt aus dem Nachbarort Heimerzheim und lebt noch immer in einer Notunterkunft. Ihr Haus kann sie noch nicht wieder beziehen.

Die Arbeit ist noch nicht getan

Ehrenamtliche nehmen die Spenden entgegen, sortieren sie und beschriften die Kartons auf slowenisch. Aber sie vermitteln auch Kontakte an die Spenderinnen und Spender. Die Arbeit in Odendorf und im gesamten Swisttal ist nach der Flut noch lange nicht erledigt. Und so lange werden über den Bürgerverein auch weiterhin Hilfe, Handwerker und Spenden vermittelt.

Kai Imsande: "Viele wollen etwas zurückgeben."

Kai Imsande, Geschäftsführer des Bürgervereins Odendorf, sagt: " Die Bilder, die ich von Slowenien gesehen habe, hätte man neben Bilder von Odendorf halten können: Es sieht dort aus, wie es hier aussah. " Im Swisttal haben sie so viel Hilfe erfahren, dass viele jetzt etwas zurückgeben wollen, erzählt er.

Es geht nur zusammen