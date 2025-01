Einen guten Morgen aus dem WDR Newsroom wünschen Andreas Poulakos und Jörn Seidel.

THEMA DES TAGES

Winterliche Verhältnisse in NRW mit vielen Unfällen • Schlitten fahren und Schneemänner bauen: Viele Menschen in NRW konnten den Neuschnee gestern genießen, auch wenn er vielerorts zu Matschschnee wurde. Aber schon am Donnerstag kam es auf den Straßen im ganzen Land zu zahlreichen Unfällen. In der Nacht kam nun verbreitet Frost hinzu. Für den Berufsverkehr besteht somit erhöhte Glättegefahr. Das betrifft auch Fuß- und Radwege. Busse und Bahnen können sich erneut verspäten.

Liegen gebliebene Lkw auf der A46

Besonders betroffen ist zurzeit das Sauerland. Auf der A46 mussten einige Auto- und Lkw-Fahrer die Nacht in ihren Fahrzeugen verbringen. Die Strecke war zwischen Bestwig und Olsberg gesperrt, weil sich da mehr als 100 Fahrzeuge festgefahren hatten. Die mussten erst wieder freigeschaufelt werden. Zuvor gab es schon massive Probleme auf der A1 zwischen Remscheid und Hagen und auf der A45 bei Lüdenscheid.

Für heute warnen mehrere Leitstellen davor, dass Äste von Bäumen brechen können, weil so viel Schnee runter kam. In Lüdenscheid waren es 22 Zentimeter, in Aachen 14. Insbesondere im Märkischen Kreis wird davor gewarnt, dass die Straßen extrem glatt sein können, weil da teils nicht so gut gestreut werden konnte. Die Autobahnmeisterei ist dort nicht mehr zu dem Lager mit Streusalz gekommen.