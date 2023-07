Zwei Jahre nach der Flutkatastrophe – noch immer kein Hochwasserschutz

Niemand hatte die Menschen in Erftstadt davor gewarnt, dass die Hochwasserwelle aus der Eifel nur wenige Kilometer entfernt den Damm eines riesigen Wasserrückhaltebeckens überspült hatte. Die Flut überraschte Erftstadt in den frühen Morgenstunden. Wolfgang Bieberstein rettete sich in die erste Etage. Er hat fast seine komplette Habe verloren.

"Wertgegenstände, die ich hatte, Fotos, Akten und alles, die hätte ich ja selbst mit meinem lahmen Fuß noch in die erste Etage bringen können, wenn die Warnung dagewesen wäre. Es kam ja aber nichts, alles ist abgesoffen. Ich habe nichts mehr."

Immerhin funktionieren jetzt die Sirenen in Erftstadt, es gibt Hochwasserwarnungen übers Handy. Aber die Stadt habe bisher nichts gemacht, um die Anwohner der Erft vor Überflutungen zu schützen, sagt Bieberstein.

Krater von Blessem wird zugeschüttet

Kiesgrube nach der Flut

Ein paar Kilometer weiter in Erftstadt Blessem klafft noch immer ein riesiger Krater in der Erde. Hier war Hochwasser in eine Kiesgrube am Ortsrand geströmt, hatte riesige Erdmassen mit sich gerissen und mehrere Wohnhäuser. Nur durch ein Wunder kam niemand ums Leben.

Jetzt sind Mitarbeiter einer Baufirma dabei, den Krater von Blessem wieder zuzuschütten, das soll etwa drei bis vier Jahre dauern. Die Kiesgrube wurde stillgelegt. Die Kölner Staatsanwaltschaft ermittelt gegen Mitarbeiter des Betreibers der Kiesgrube, gegen den Eigentümer und gegen Mitarbeiter der Bezirksregierung Arnsberg.

Insgesamt gibt es zwölf Beschuldigte. Sie sollen dafür verantwortlich sein, dass die Kiesgrube nicht – wie vorgeschrieben - gegen Hochwasser gesichert war.