Benedikt Duda zum Tischtennisspieler des Monats gekürt

Der 30 Jahre alte Nationalspieler setzte sich in der Social-Media-Umfrage der TTBL gegen Hugo Calderano (Ochsenhausen), Anton Källberg (Düsseldorf) und Kristian Karlsson (Bad Homburg) durch. Durch seinen EM-Erfolg hatte sich Duda in der Weltrangliste als 17. erstmals in die Top 20 verbessert.

Silber bei der EM

Neben Silber bei der EM in Linz stach auch Dudas anschließende Halbfinalteilnahme beim WTT Champions in Montpellier heraus. In Linz bezwang er nacheinander Frankreichs Olympiadritten Felix Lebrun sowie seinen Nationalmannschaftskollegen Dimitrij Ovtcharov (Fulda).

In Montpellier schaltete Duda unter anderem das chinesische Top-10-Ass Liang Jingkun aus.

Quelle: sid