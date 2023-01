Flutkatastrophe: Werden Betreiber von Kiesgruben richtig kontrolliert?

Die Angst vor der nächsten Flut

Das Haus von Marc Bartholomies ist bis zum heutigen Tag unbewohnbar. Für den Anwohner läuft die Aufarbeitung der Katastrophe zu schleppend. Hinzu kommt: " Selbst wenn am Ende Strafen ausgesprochen werden, das wird kaum den Umstand aufwiegen, sein Heim verloren zu haben. Und monatelang da provisorisch leben zu müssen, wo man irgendwie Unterschlupf gefunden hat.“ Noch immer, so erzählt Bartholomies, beherrscht die Angst den Ort, dass sich die Katastrophe bei ähnlichen Wetterlagen wiederholen könnte.

Was wurde bei der Konstruktion, der Genehmigung und der Kontrolle des Hochwasserschutzes möglicherweise versäumt? Das versucht die Staatsanwaltschaft zu ergründen. Derweil geben Wirtschafts- und Umweltministerium an, sie bemühten sich darum, dass sich so eine Katastrophe sich nicht wiederholen kann.

Nur wenige Kiesgrubenbetreiber legen Gefahrenanalyse vor

28 Tagebaue wurden in hochwassergefährdeten Gebieten identifiziert und dazu aufgefordert, sogenannte Gefährdungseinschätzungen anzufertigen. Trotz Fristsetzung liegen Stand jetzt nur neun davon vor. Zu welchem Ergebnis die gekommen sind, dazu schweigen die Behörden auf WDR -Anfrage.

Hochwasser bei Erftstadt-Blessem

Die Kiesindustrie kann die Aufregung der Politik nicht verstehen. Man sehe weder eine Verpflichtung, noch habe man etwas zu verbergen, beteuert Christian Strunk, Geschäftsführer bei der Hülskens Holding, ein großer Kies-Abbauer am Niederrhein. Sein Unternehmen hat bisher für keinen seiner sechs Betriebe die vom Bergamt geforderte Risikoabschätzung vorgelegt. Ende Januar soll es voraussichtlich soweit sein. Das Ergebnis nimmt Strunk vorweg: Es bestehe kein Risiko für die Menschen, die drumherum leben.

Kritik im parlamentarischen Untersuchungsausschuss

Im Untersuchungsausschuss zur Hochwasser-Katastrophe im Landtag regt sich dagegen Unmut. Weniger gegen die Kiesgruben-Betreiber, sondern vor allem gegen die Bergbau-Behörde. Rene Schneider, Obmann der SPD , stellt sarkastisch fest: „Man fragt den Auskieser: Ist das, was du machst, gefährlich für die Leute? Was soll denn da die Antwort sein außer: natürlich nicht?“

Die Landesregierung müsse neutrale Gutachter beauftragen. Auch Christian Strunk, Vertreter der Kiesindustrie, wundert sich, dass die Bergbehörde nicht auf die Expertise des geologischen Dienstes des Landes setzt.