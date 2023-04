Flughafen Düsseldorf: Zufrieden mit 2022 - noch mehr Hoffnung für dieses Jahr

Klimaneutralität im Mittelpunkt

Mittelfristig sind die Ziele des Flughafens noch höher gesteckt: "Wir wollen DUS wieder zu einem der besten Flughäfen in Europa machen - in der Kategorie bis 30 Millionen Passagiere pro Jahr" , erklärte Redeligx. Und langfristig? Da stehe vor allem die Transformation der Branche im Mittelpunkt. 2035 will man am Düsseldorfer Flughafen klimaneutral sein.