Fahrzeug-Spende für Bonns ukrainische Partnerstadt

Cherson statt "Pützchens Markt"

Walter Schmitz ist den Wasserwagen früher gefahren. Am Morgen als er aufgeladen wird, geht er ein letztes Mal um den Wagen rum. Er wirkt wehmütig, verabschieden will er sich aber nicht, sagt er. Das habe er schon vorher gemacht. In Bonn war das Auto oft zur Reinigung beim Volksfest "Pützchens Markt" im Einsatz. In Cherson wird er jetzt zur Straßenreinigung und zur Trinkwasserversorgung der Bevölkerung gebraucht.

Cherson braucht dringend technisches Gerät. Nach der Katastrophe durch die Dammsprengung herrscht dort Not. Bonn ist Solidarpartner der Stadt. Da war es selbstverständlich, zu überlegen, wie können wir helfen, erklärt "Bonn Orange"-Sprecher Jérôme Lefèvre. In Bonn wurden die Fahrzeuge nach zehn Jahren ausrangiert. Ein Glück für Cherson.

Kommunikation mit Händen und Füßen

Nach dem Transporter fährt Fuhrpark-Leiter Uwe Walbröl den Wasserwagen auf den Tieflader. Er versucht es zuerst normal mit der Vorderseite voran. Aber da sitzt ein Vorbau mit Wasserdüsen. Beim Auffahren droht der Lkw deshalb aufzusetzen. Es klappt so nicht. Die Kommunikation mit dem ukrainischen Lkw -Fahrer ist nicht einfach. Er spricht nur seine Muttersprache. Mit Händen und Füßen können sich die Männer aber verständigen.

Sie entscheiden sich, den Wasserwagen rückwärts aufzuladen und schließlich klappt es. Bis die Fahrzeuge in Cherson ankommen, wird es dauern. Von Bonn aus sind es knapp 2500 Kilometer. Die Spedition hat für die Strecke drei Tage eingeplant. Aber bei der aktuellen politischen Lage kann es auch länger dauern.