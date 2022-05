Rhein-Erft: Schüler nach Kajak-Unfall auf der Erft in Lebensgefahr

Eine Gruppe von 20 Schülern der Kölner Geschwister-Scholl-Realschule war heute auf Kajak-Tour auf der Erft, als zwei Personen in ein Wehr in der Innenstadt von Bedburg gerieten und kenterten. Einer davon der Lehrer - so schildert es der Bedburger Bürgermeister Sascha Solbach in den Sozialen Medien. Der Lehrer wurde ins Krankenhaus nach Bergheim gebracht.

Der schwerverletzte Schüler wurde mit einem Rettungshubschrauber in die Kölner Uniklinik geflogen.

Die andere Person - offenbar ein 16 Jahre alter Schüler - wurde in die Kölner Uniklinik geflogen. Er schwebe in Lebensgefahr. In einem Video richtet sich Bürgermeister Solbach an die Bedburger, um ihnen das schwere Unglück mitzuteilen. Außerdem sagt Solbach, dass die Innenstadt derzeit gesperrt sei. "Wir bitten um Verständnis, dass es jetzt hier zu Unannehmlichkeiten kommt" , so Solbach im Video.

Wehr besser absichern

Außerdem dankt der Bürgermeister der Freiwilligen Feuerwehr, die sehr schnell vor Ort gewesen sei und "beherzt eingegriffen" habe. "Unseren Feuerwehrleuten ist es zu verdanken, dass wir hier vor Ort keine Toten haben." Solbach verspricht auch, Konsequenzen aus dem tragischen Unglück zu ziehen und mit dem Erftverband zu beraten, wie man "für eine bessere Absicherung sorgen könnte und wie wir auch unsere Feuerwehrleute noch besser technisch befähigen können."

Über dieses Thema berichtet die WDR Lokalzeit aus Köln um 19:30 Uhr im WDR Fernsehen.