75 Millionen Euro für Ersatzoper: Sondersitzung in Düsseldorf

Die Deutsche Oper am Rhein soll eine Übergangsspielstätte auf dem Messegelände bekommen - während das jetzige, baufällige Opernhaus abgerissen und an gleicher Stelle neu gebaut wird.

Das sollen am Dienstag mehrere Ratsausschüsse und eine Bezirksvertretung in Düsseldorf in einer gemeinsamen Sitzung auf den Weg bringen. Ob aber tatsächlich über die Pläne abgestimmt wird, ist noch offen.

75 Millionen Euro teurer Ersatzbau

Am Osteingang soll die Ersatzoper gebaut werden

Die Ersatz-Oper soll am Osteingang der Düsseldorfer Messe entstehen. Die favorisierte Variante der Stadt fällt kleiner aus als ursprünglich - und wird, Stand jetzt, trotzdem immer noch rund 75 Millionen Euro kosten. Zunächst war von rund 100 Millionen Euro die Rede, was unter anderem SPD und FDP als viel zu hoch kritisierten.

Die Stadtspitze um Oberbürgermeister Stephan Keller ( CDU ) braucht aber beide Fraktionen, um ihre großen Pläne für eine neue Oper politisch umsetzen zu können. Daher soll es jetzt ein reduzierter Neubau sein - der aber groß genug sei, damit die Oper wirtschaftlich arbeiten und ihr hohes Niveau halten könne, heißt es.

Funktionsbau soll weiterverkauft werden

Für etwa fünf Jahre ab 2027 soll der Funktionsbau die vorübergehende Heimat der Oper werden. Für den Ersatzstandort an der Messe spricht, dass er gut mit Bus und Bahn zu erreichen ist und auch bereits über Parkhäuser verfügt.

Stadt und Politik setzen außerdem darauf, dass der Funktionsbau anschließend an eine andere Kommune verkauft und so ein Teil der hohen Kosten wieder reingeholt werden kann.

SPD fordert Zusagen der Stadt

Das jetzige Opernhaus soll abgerissen werden

" Das ist jetzt eine gute Lösung, die wir absolut mittragen können ", zeigt sich FDP -Fraktionschef Manfred Neuenhaus nun überzeugt. Auch für seinen Amtskollegen von der SPD , Markus Raub, ist der jetzige Vorschlag der Verwaltung die wirtschaftlichste aller Optionen.

Raubs Fraktion will jedoch beantragen, die finale Abstimmung über die Pläne auf die Stadtratssitzung kommende Woche zu verschieben. " Wir erwarten uns bis dahin Zusagen der Verwaltung, dass auch entsprechend in den Wohnungsbau und in neue Bürgerhäuser in den Stadtteilen investiert wird ", so Raub.

Die Sozialdemokraten fordern für ihre Zustimmung somit erneut eine Gegenleistung der Verwaltung - ähnlich wie bei der Grundsatzentscheidung für einen Neubau der Oper im vergangenen Sommer. Seitdem tut die Stadt für mehr bezahlbare Wohnungen aus Sicht vieler SPD- Vertreter aber noch zu wenig. An ihren Stimmen hängt jedoch bislang auch die Mehrheit für das Großprojekt.

Hohe Planungskosten für Opern-Neubau

Grünen-Mitglieder gegen Neubau

Neben den Plänen für die Ersatzspielstätte sollen in der Sondersitzung auch noch weitere Gelder bewilligt werden, um die Planungen für den Opern-Neubau fortzusetzen - insgesamt knapp 30 Millionen Euro bis 2028.

Dann erst soll der endgültige Beschluss für den Neubau fallen, der von manchen Fachleuten auf mehr als eine Milliarde Euro taxiert wird. Unter anderem deswegen haben sich die Grünen, eigentlich Kooperationspartner der CDU im Rat, gegen einen Neubau zum jetzigen Zeitpunkt ausgesprochen.

