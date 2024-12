Die Ermittlungen um den Kölner Drogenkrieg sind einen entscheidenden Schritt vorangekommen. Nach eigenen Angaben wissen die Ermittler, wer für den Diebstahl von rund 350 Kilo Cannabis verantwortlich ist. Dieser Diebstahl hatte die Auseinandersetzung mit Entführungen, Folterungen und Explosionen ausgelöst.

Beschuldigter sitzt in Haft

Wie die Polizei am Nachmittag offiziell mitteilte wurde der Haftbefehl gegen einen 21-jährigen Deutsch-Algerier erweitert. Der Beschuldigte, der bereits seit Juli in Haft sitzt, soll nach Auswertung neuer Beweise mit Komplizen das Cannabis aus einer Lagerhalle in Hürth entwendet haben. Schwer bewaffnet mit Maschinenpistolen.

Polizisten sichern den Bereich nach einer Explosion in Köln-Pesch im September. Die Ermittler hatten einen Zusammenhang zu verschwundenen Drogen vermutet.

Drogendiebstahl löste Serie von Gewalttaten aus

Erst seit wenigen Wochen ist bekannt, dass dieser Diebstahl offenbar innerhalb der Kölner Drogenbande abgelaufen war. Der 21-Jährige ist mit seinen mutmaßlichen Mittätern damit der vermutliche Auslöser einer für Kölner Verhältnisse beispiellosen Gewaltserie.

Ein in Paris in Auslieferungshaft sitzender Deutsch-Iraker soll befehligt haben, das Cannabis wiederzubeschaffen. Die Spur zu dem 21-Jährigen hatte er offenbar selber nicht. In den Ermittlungen gibt es bislang 35 Beschuldigte, 18 sitzen in Haft.