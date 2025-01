Volker Bertelmann, der auch unter dem Künstlernamen Hauschka bekannt ist, hatte bereits 2023 den Oscar geholt. Da hatte er die Musik zum Kriegsfilm „Im Westen Nichts Neues“ geschrieben, die dann schließlich mit der begehrten goldenen Statue ausgezeichnet wurde.

Der 58-Jährige Bertelmann lebt mit seiner Frau und seinen drei Kindern in Düsseldorf. Als er vor zwei Jahren bei der Verleihung seinen Namen nach der berühmten Einleitung "And the Oscar goes to ..." hörte, war er komplett aus dem Häuschen: „Das ist total irreal“ , sagte er kurz darauf, „einfach unbeschreiblich.“

Bertelmann war schon 2017 für Oscar nominiert

Gut möglich, dass der Komponist und Pianist auch diesmal wieder mit der Trophäe im Gepäck nach Düsseldorf zurückfliegt. Denn in der Branche hat er inzwischen einen exzellenten Ruf. Schon 2017 hatte ihn die Academy erstmals für einen Filmmusik-Oscar nominiert. Und zwar zusammen mit dem amerikanischen Musiker Dustin O'Halloran für den Soundtrack zu dem Film "Lion".

Unter Künstlernamen Hauschka entwickelte Bertelmann WDR 3-Klang-Design

Wenn Bertelmann nicht für andere komponiert, ist er mit seinen Solo-Projekten unter dem Künstlernamen Hauschka unterwegs. Als Komponist und Pianist veröffentlichte er viele Alben und ist unter anderem auch für das Klang-Design des Kulturradios WDR 3 verantwortlich. Entgegen der üblichen Praxis, ein spezialisiertes Produktionsstudio zu beauftragen, war WDR 3 einen anderen Weg gegangen: Das Klang-Design wurde mit individueller Handschrift von Hauschka entwickelt.

Weitere Oscar-Hoffnung in Deutschland

Und noch ein anderer in Deutschland lebender Filmschaffender kann sich berechtigte Oscar-Hoffnungen machen: Das Drama „Die Saat des heiligen Feigenbaums“, des in Hamburg wohnendn iranischen Regisseurs Mohammad Rasoulof, ist für Deutschland in der Sparte International Feature Film für einen Oscar nominiert.

Einer der Oscar-Favoriten: "Konklave"

Der Film “Konklave“ mit Ralph Fiennes in der Hauptrolle war als einer der großen Favoriten ins Rennen um die Nominierungen gegangen. Allerdings wurde der Streifen in einigen Kategorien ausgestochen. So galten die Nominierungen in den Kategorien “Beste Regie” und “Beste Kamera” eigentlich als sicher.

Aber die Academy-Mitglieder haben anders entschieden. Nun sind „Wicked”, “The Brutalist ” und “Emilia Pérez” die großen Favoriten auf den Oscar als bester Film. “Wicked” hat mit elf die meisten Nominierungen, “The Brutalist” und “Emilia Pérez” liegen mit zehn nur knapp dahinter.

Oscar-Nominierung wegen Bränden in Kalifornien verschoben

Eigentlich sollten die Nominierungen schon Mitte Januar bekannt gegeben werden. Wegen der verheerenden Waldbrände in Südkalifornien wurde der Termin jedoch zweimal verschoben. Die 97. Oscar-Verleihung findet dann am 2. März im Dolby Theatre in Hollywood statt. Als Moderator der Zeremonie wird der beliebte Komiker und Talkshow-Host Conan O’Brien durch den Abend führen.

Unsere Quellen:



WDR-Interview

Live-Stream der Oscar-Nominierungen in Los Angeles

dpa

Über dieses Thema berichten wir auch am 23.01.2025 im Radio: WDR 2 Rhein-Ruhr, 15.30 Uhr.