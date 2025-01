DEG empfängt Haie: Rheinderby mit umgekehrten Vorzeichen

Der Aufschwung der Düsseldorfer ist dabei auch eng mit einem Namen verbunden: Tyler Gaudet. Der 31-Jährige Stürmer wurde Mitte Oktober nachverpflichtet und fängt nun an so richtig zu zünden. In den vergangenen zehn Spielen sammelte er starke 15 Scorerpunkte. Allein am vergangenen Sechs-Punkte-Wochenende scorte er sieben Mal. Insgesamt steht er bei elf Toren und 13 Vorlagen in 21 Spielen. Dazu arbeitet er auch defensiv stark und gewinnt mehr als die Hälfte seiner Zweikämpfe.

Haukeland stark verbessert

Auch Goalie Haukeland zeigte sich zuletzt stark verbessert, nachdem er nach dem 0:8 gegen München noch seinen Schläger am Tor zertrümmert hatte und wütend vom Eis ging. Doch es scheint geholfen zu haben. Denn in den Spielen danach steigerte Haukeland seine Fangquote von 89,9 Prozent auf 93,7 Prozent. Auch die Zahl der Gegentore sank von 3,5 pro Spiel auf 1,9.

Dementsprechend selbstbewusst geht Haukeland in das Rheinderby gegen die Kölner Haie: "Klar, mit so einer Form kann man ins Derby gehen. Es ist an der Zeit, dass wir sie auf den Boden der Tatsachen zurückholen und die natürliche Rangordnung wiederherstellen." Die bisherigen Derbys in dieser gewannen die Kölner mit 5:1 und 6:3 jeweils deutlich.

Kölner Haie aktuell ohne Biss

Fürchten muss sich Haukeland vor dem KEC aktuell zumindest nicht, denn die Haie scheinen ihren Biss verloren zu haben. Drei Spiele haben die Kölner in Folge verloren. In den vergangenen beiden Partien trafen sie nicht einmal mehr das Tor. Am vergangenen Spieltag erlebten die Haie ein echtes Debakel und verloren vor ausverkaufter Halle gegen die Iserlohn Roosters mit 0:4. Schon vor dem dritten Drittel wurden die Spieler mit Pfiffen in die Kabine verabschiedet.