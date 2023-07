Endlich wieder zuhause: In Düsseldorf landen die ersten Touristen aus den Waldbrandgebieten

Ankunftsbereich vier am Flughafen Düsseldorf: Nur wenige sind gekommen um ihre Liebsten gleich hinter der Gepäckausgabe in Empfang zu nehmen. Ein junger Mann mit Blumen in der Hand, eine ältere Dame, die immer wieder nervös auf den großen Bildschirm mit den Ankunftszeiten schaut. Der Flieger aus Rhodos ist schon vor über einer Stunden gelandet und noch immer ist niemand aus dem Flieger in Sicht. Der Schlepper, der den Flieger von der Landebahn zur Austiegstelle bringen soll, ist kaputt.

Und dann doch… Schatten hinter der Schiebetür und die ersten Fluggäste kommen bepackt mit ihren Koffern in den Ankunftsbereich. Die ganz großen Wiedersehensszenen bleiben aus. Auf den ersten Blick wirkt die Ankunft wie die jedes anderen Urlaubfliegers auch. Die Passagiere sind ruhig und gehen zügig aus der Halle. Viele Gesichter sehen erschöpft und müde aus. Gleichzeitig macht sich Erleichterung breit.

"Wir konnten die Flammen von unserem Hotelzimmer sehen"

Frank Thielert am Flughafen Düsseldorf.