Düsseldorfer Taxifahrer wollen höhere Uber-Preise

Ibrahim Isik fährt seit mehr als 40 Jahren Taxi in Düsseldorf. An diesem verregneten Nachmittag wirkt er besonders nachdenklich. Seine Schicht ist in einer Stunde zu Ende und in seiner Taxibörse zählt er 70 Euro – glatt. "Früher waren es 13 oder 15 Fahrten pro Tag. Heute ist es vielleicht die Hälfte" , sagt er. Einer der Gründe könnte sein, dass die Konkurrenz gewachsen ist.

Mehr Uber als Taxi

Uber gibt es schon seit fünf Jahren in Düsseldorf, aber erst seit diesem Jahr gibt es von solchen privaten Anbietern erstmals deutlich mehr Fahrzeuge als Taxis in der Stadt. Zum Vergleich: Von den privaten Mietwagen mit Chauffeur gab es 2019, also vor Corona, 988 Mietwagenkonzessionen, inzwischen stieg die Zahl auf 1527. Ein Anstieg um 50 Prozent.

Bei der Taxibranche ist die Zahl sogar leicht rückläufig auf insgesamt 1217. Das merkt auch Ibrahim Isik: "Die machen natürlich unser Geschäft nicht ganz kaputt, aber es ist schon ein Umsatz-Unterschied von bis zu einem Viertel."

Taxibranche fordert Obergrenze und Einheitstarif

Ibrahim Isik verdient jetzt weniger – auch wegen Uber.