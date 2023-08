Großreinemachen am Rhein

Müllsammeln der Superlative: "In Düsseldorf werden in diesem Jahr über 40 Gruppen mitmachen" , erklärte Joachim Umbach bei der Vorstellung der diesjährigen Aktion. Der Düsseldorfer hat die Initiative vor fünf Jahren gegründet.

Im vergangenen Jahr waren es zehn Gruppen weniger gewesen. Hinzu kommen viele Einzelpersonen. Je nach Wetter schätzen die Veranstalter, dass dann fünf- bis achttausend Menschen das Rheinufer der Landeshauptstadt säubern werden.

Viele weitere Städte machen mit

"Es ist eine Bewegung geworden" , freut sich Umbach über die große Resonanz. Mittlerweile würden viele Menschen sogar immer mal wieder im Jahr Müll sammeln und gar nicht auf den Aktionstag warten.

Und: Der Rhine Cleanup-Day findet längst auch an anderen Flüssen und in anderen Städten als Düsseldorf statt. In NRW zum Beispiel in Köln, Krefeld, Duisburg, Essen und Mülheim an der Ruhr. Außerhalb des Bundeslandes zum Beispiel an der Mosel, am Main, am Neckar und an der Donau.

Sorge wegen Mikroplastik

Seit der Gründung der Initiative sei der Müll am Rhein übrigens nicht weniger geworden, sagen die Organisatoren des Rhine Cleanup-Days - aber das Problembewusstsein sei gestiegen. Ganz aktuell machen sich die Umweltschützer allerdings Sorgen, weil sie verstärkt auch Mikroplastik am Rhein finden.

Umweltschützer finden Mikroplastik am Rhein

Sie vermuten, dass die Kunststoff-Teilchen auch von Speditionen kommen könnten. Denn sie werden genutzt, um LKW-Ladeflächen geschmeidiger für das Verschieben von Paletten zu machen.

Starterpakete für Rhine Cleanup-Day

Die meisten in Düsseldorf angemeldeten Gruppen haben schon Sammelmaterial für die Aktion erhalten. Wer am 9. September spontan mitmachen will, kann sich die Starterpakete auch an zentralen Ausgabestellen abholen, und zwar in Düsseldorf-Oberkassel, am Rheinturm und vor dem Hyatt-Hotel.