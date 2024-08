Mocro-Mafia im Visier

Bereits am Tag des Anschlags hatte Oberstaatsanwalt Ulrich Bremer Parallelen zu anderen Explosionen der vergangenen Wochen gesehen, für welche die sogenannte niederländische "Mocro-Mafia" verantwortlich sein soll: "Es gibt Anzeichen dafür, weil der Modus Operandi - wie es so schön heißt - ähnlich ist: Detonation nachts im Erdgeschoss vor Mehrfamilienhäusern vorzugsweise. Das würde schon ins Bild passen, aber ob es tatsächlich so ist, ist Gegenstand jetzt der Untersuchungen." Seitdem macht die Staatsanwaltschaft aus "ermittlungstaktischen Gründen" keine weiteren Angaben mehr.

Dritter Anschlag in Düsseldorf

Gegenüber dem WDR bezog NRW-Innenminister Herbert Reul Stellung. Laut Reul sei es noch relativ neu, dass niederländische Drogenbanden mit so einer Brutalität jetzt auch in Deutschland zuschlagen würden. Trotzdem würde durch die gute und schnelle Zusammenarbeit mit den niederländischen Behörden bereits ein dutzend Mitglieder der sogenannten Mocro-Mafia im Gefängnis sitzen. Genau diese grenzüberschreitende Zusammenarbeit der Ermittler müsse noch intensiver werden, so Reul.

In der Landeshauptstadt ist es der dritte mutmaßliche Anschlag innerhalb kürzester Zeit: Am 11. Juli explodierte ein Sprengsatz vor einem Geschäftsgebäude. Vier Tage später soll ein Unbekannter auf eine Eingangstür geschossen haben. In der Nacht zum 18. August dann die Explosion im Düsseldorfer Hafen.