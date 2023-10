Rund 400 Feuerwehrleute protestieren gegen späteren Ruhestand

"Was muss bleiben? Die 60!" riefen die Feuerwehrleute vor dem Düsseldorfer Landtag. Nach Angaben der Gewerkschaften Verdi und Komba waren rund 400 gekommen, unter anderem aus Duisburg, Mülheim an der Ruhr, Bochum und Köln. Sie unterstrichen ihren Protest mit Trillerpfeifen und Martinshörnern. So laut, dass die Polizei sie daran erinnerte, doch bitte die verabredete Dezibelgrenze einzuhalten.

Anstrengender und belastender Job

Die Feuerwehrleute protestieren gegen die geplante längere Lebensarbeitszeit. Zum einen, weil sie laut Gewerkschaften wegen der Schichtdienste ohnehin mehr arbeiten als andere Beamte. Und zum anderen, weil ihr Job anstrengend, schweißtreibend und belastend sei.

Feuerwehrleute bei früherer Demo in Essen

"Es ist einfach eine besondere körperliche Belastung" , beschreibt Sascha Eimertenbrink seinen Beruf. Der 46-Jährige ist Feuerwehrmann in Bielefeld und engagiert sich auch in der Gewerkschaft und im Personalrat. Schon bis 60 in allen Bereichen zu arbeiten, sei anspruchsvoll. Immerhin habe man mit Atemschutz und weiterer Ausrüstung oft mehr als 50 Kilo extra mitzuschleppen.

Die meisten Feuerwehrleute sollen ein Jahr länger arbeiten

Bisher sind Feuerwehrleute in NRW , zumindest wenn sie im Einsatzdienst arbeiten, wegen dieser hohen Belastung mit 60 in den Ruhestand gegangen. Doch die Landesregierung will diese Grenze nun leicht nach oben verschieben.

Feuerwehrmann Sascha Eimertenbrink ist gegen spätere Pension

Nach dem bisherigen Entwurf würden die Feuerwehrbeamten je nach Laufbahn bis zu zwei Jahre später in Pension gehen. Für den Großteil im mittleren Dienst käme allerdings wohl nur ein Jahr oben drauf.

Andere Bundesländer bleiben bei Pension mit 60

Anders als die Landesregierung glauben die Gewerkschaften nicht, dass die Änderung dazu geeignet ist, Fachkräftemangel-Löcher zu stopfen. Insbesondere im Grenzbereich zu Niedersachsen und Rheinland-Pfalz befürchten sie sogar eher, dass Kräfte in die Nachbarländer abwandern. Dort bleibt die Altersgrenze von 60 Jahren nämlich bestehen.

Gesprächstermin im Innenministerium

Nach Angaben von Verdi soll es am 8. November einen nicht öffentlichen Erörterungs-Termin im NRW-Innenministerium zu dem Gesetzesentwurf geben.