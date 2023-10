Feuerwehrleute protestieren gegen spätere Rente

Derzeit können Feuerwehrleute mit 60 in Rente gehen, die Landesregierung will die Grenze um ein bis zwei Jahre anheben. Und das stört nicht nur Dimitri Eberle. Der Feuerwehrmann hat zur Demo in der Essener Innenstadt gleich seinen Sohn Maxim mitgebracht. Und der hat Bilder gemalt, die er stolz präsentiert. Darauf steht: "Atemrauchgifte", "Explosion" oder "Die 6 muss weg".

Maxim macht sich große Sorgen, wenn Papa zur Arbeit geht. Denn der setze sich jeden Tag großen Gefahren aus. Sein Vater arbeitet im Rettungsdienst und in der Brandbekämpfung. Er bestätigt:

"Ich stehe an vorderster Front. Früher hatten wir viel weniger Einsätze, da konnte man sich während der Nachtschicht auch mal anderen Dingen widmen." Dimitri Eberle, Feuerwehrmann aus Essen

Dimitri Eberle und sein Sohn Maxim vor den gemalten Bildern

Mittlerweile komme alle 10 bis 15 Minuten ein neuer Einsatz. " Das geht an die Substanz ", ergänzt er.

Feuerwehrleute aus dem Ruhrgebiet protestieren

Die beiden verfolgen gespannt die Protestkundgebung. 150 Feuerwehrleute aus Essen, Mülheim und Oberhausen sind auf den Hirschlandplatz in Essen gekommen. Und haben gleich Einsatzfahrzeuge wie Löschzüge und Rettungswagen mitgebracht. Viele haben Schilder dabei, auf denen steht: "Die 60 muss bleiben" oder "Keine Erhöhung der Arbeitszeit" .

Feuerwehrleute sollen ein bis zwei Jahre länger arbeiten

150 Feuerwehrleute protestierten lautstark in Essen

Sie wenden sich gegen einen Gesetzentwurf der Landesregierung, die das Renteneintrittsalter anheben will. Künftig sollen Feuerwehrleute nicht mehr mit 60 Jahren in Rente gehen, sondern je nach Laufbahn ein oder zwei Jahre später. Wenn das Vorhaben so durchgeht, könnte das Gesetz bereits zum 01. Januar 2024 in Kraft treten.

Feuerwehrleute haben geringere Lebenserwartung

Sollte das so kommen, bedeutet das für Dimitri Eberle, ein Jahr länger zu arbeiten: " Studien haben gezeigt, dass Feuerwehrleute sieben Jahre früher sterben als andere Berufsgruppen. Viele sind schon mit Mitte 50 kaputt ", sagt er. Vor allem der Schichtdienst und die vielen Nachtschichten machen ihm zu schaffen.

Lautstarke Proteste

Von der Bühne schallt es: " Lasst uns laut werden ", Trillerpfeifen sind zu hören. Eine Sprecherin der Gewerkschaft Verdi heizt der Menge ein und ermuntert die Feuerwehrleute, Unterschriftenlisten für eine Petition zu unterschreiben. Diese sollen Ende Oktober übergeben werden. Am 26. Oktober, kurz vor der ersten Lesung des neuen Gesetzes, wollen Feuerwehrleute aus ganz NRW vor dem Landtag ein Zeichen setzen.

Christian Mieze (vorne rechts) mit seinen Kollegen bei der Kundgebung

Auch Christian Mieze von der Feuerwehr in Essen ist dann wieder dabei. Der 43-Jährige ist besonders betroffen von den Plänen, denn er müsste sogar zwei Jahre länger arbeiten, weil er im gehobenen Dienst tätig ist, dann bis 62:

"Wir arbeiten jetzt schon mehr als wir müssten, weil kein Personal da ist. Der Bürger verlässt sich darauf, dass wir 100 Prozent geben. Das wird im höheren Alter immer schwieriger". Feuerwehrmann Christian Mieze aus Essen

Personalmangel schlägt jetzt schon durch