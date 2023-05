Flughafen Düsseldorf will nur noch "smart" wachsen

Der Flughafen spricht von einem " smarten Wachstum ". So sollten die Fluggesellschaften größere Maschinen einsetzen und die Auslastung optimieren. Dadurch könnten bei gleicher Anzahl von Flügen mehr Menschen befördert werden. Außerdem werde der Flughafen den Ansprüchen des Umwelt- und Klimaschutzes gerecht.

Anwohner werten Pläne als Erfolg

Das gelinge zum Beispiel, indem der Airport den Einsatz moderner und vergleichsweise emissionsarmer Maschinen fördere. Den Anwohnern verspricht der Flughafen eine "zuverlässige Kapazitätsgrenze" , heißt es in einer am Freitag veröffentlichten Stellungnahme. In einer ersten Reaktion begrüßten die Anwohner die Pläne. Werner Kindsmüller, Vorsitzender der Fluglärminitiative "Kaarster gegen Fluglärm" sagte: "Für uns als Initiative, für uns als Anwohner ist das ein Riesenerfolg."

Flughafen: Welt hat sich stark verändert

Dieser Kurswechsel soll jetzt auch behördlich geregelt werden. So gibt es seit 2015 Planungen für eine Kapazitätserweiterung. " Aber nun habe sich die Welt stark verändert ", so der Flughafen. Deutschland sei bei der Erholung nach Corona eines der Schlusslichter in Europa. Ein Grund hierfür sein der Wegfall vieler innerdeutscher Flüge - auch vor dem Hintergrund des Klimaschutzes.

Stellten die Pläne vor: Die Flughafen-Geschäftsführer Pradeep Pinakatt und Lars Redeligx (rechts)

Hinzu kämen Standortnachteile durch hohe staatliche Abgaben wie zum Beispiel die Luftverkehrsabgabe und hohe Gebühren für Flugsicherungs- oder Sicherheitsaufgaben.

Pläne sollen angepasst werden