Kölner "Drogenkrieg" vor Gericht: Was dahinter steckt

Vor dem Kölner Landgericht startet heute ein Prozess gegen einen 30 Jahre alten Mann aus dem Irak. Er soll gegen das Waffengesetz verstoßen haben und ist außerdem wegen Beihilfe zur Geiselnahme angeklagt. Der Fall ist nur einer von drei Fällen aus dem Kölner Drogenmillieu, die diese Woche vor dem Gericht in Köln starten - und die alle drei zusammenhängen.

Mittwoch, 09.04.2025 - Drogenhandel, besonders schwerer Raub und Freiheitsberaubung

Die drei Angeklagten stehen seit Mittwoch (09.04.) vor Gericht.

Ein Prozess gegen drei Männer startet. Der Vorwurf: Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz, besonders schwerer Raub und Freiheitsberaubung.

Die Kölner Polizei hatte schon vor Wochen eine Auflistung der Ereignisse in dem Komplex vorgelegt. Der Fall um den es im ersten Prozess geht, gilt als Ausgangspunkt für den Gesamtkonflikt. Am 21.06.2024 erreicht eine Lieferung von 700 Kg Cannabis eine Lagerhalle in Hürth bei Köln. Der Stoff ist aus den Niederlanden von der Kölner Drogengruppierung, wie die Staatsanwaltschaft sie nennt, bestellt worden.

Was zu diesem Zeitpunkt niemand außer ein Täter weiß ist, dass bald die Hälfte der 700 Kg unter massiver Gewalt abgezweigt werden. Der mit 24 Jahren Jüngste der jetzt drei Angeklagten wird laut Staatsanwaltschaft am 22.06.24 gegen 22:38 Uhr mit neuen Komplizen 350 Kg des Cannabis stehlen, sagt der Staatsanwalt. Dabei soll ein Angreifer einem Bewacher der Drogen eine Waffe in den Mund gesteckt haben, um ihm unmissverständlich zu zeigen, dass er Folge zu leisten hat. Nach wenigen Minuten sind die Räuber weg.

Die Aufregung ist groß - die Bestohlenen reagieren mit Entführungen, Sprengungen und anderer Art von Gewalt, um mit aller Kraft den gestohlenen Stoff zurückzuholen. Beim Gerichtsauftakt schweigen die Angeklagten zu den Vorwürfen. Der nächste Prozesstag ist am 23. April.

Donnerstag, 10.04.2025 - Verstoß gegen das Waffengesetz und Beihilfe zur Geiselnahme

Ein 30 Jahre alter Iraker wird auf der Anklagebank im Kölner Landgericht sitzen. Ihm wirft die Staatsanwaltschaft unter anderem einen Verstoß gegen das Waffengesetz und die Beihilfe zur Geiselnahme vor. Es geht um die Entführung die am 04.07.2024 in Bochum beginnt und einen Tag später in Köln-Rodenkirchen, kurz vor dem Beginn des Fußball EM Spiels zwischen Deutschland und Spanien, endet.

In diesem Haus in Köln-Rodenkirchen wurden die Entführten festgehalten

Die Drogenbande sucht weiterhin das geraubte Cannabis. Sie vermutet, dass ein Familienclan aus dem Ruhrgebiet dahinter stecken könnte. Eine Entführung wird vorbereitet. Dabei soll auch der jetzt angeklagte 30-Jährige beteiligt gewesen sein. Konkret wirft ihm die Staatsanwaltschaft vor, dass er Waffen und Geld entgegengenommen und weitergegeben habe, damit andere zwei Personen in Bochum in ein Auto locken können und so die Entführung beginnen konnte.

Freitag, 11.04.2025 - Geiselnahme und gefährliche Körperverletzung

Es geht um Geiselnahme und gefährliche Körperverletzung. Die Staatsanwaltschaft datiert den Tattag auf den 25.06.2024. Der Tatort ist Hürth. Drei Männer aus den Niederlanden sollen angeheuert worden sein, um von den Bewachern des Cannabis herauszubekommen, wohin der Stoff gelangt ist. Die Männer sollen den Bewachern mit den Tod gedroht haben. Es gab Misshandlungen und viel Gewalt, so die Anklage.

Eine Lagerhalle in Hürth bei Köln. Dort sollen unter anderem die Taten zur jetzt vorliegenden Anklage passiert sein.

Die drei Männer waren aus Amsterdam angereist. Sie sind niederländische Staatsangehörige und sollen für ihren Einsatz Geld bekommen haben. Der Prozess wird vor dem Kölner Landgericht vor der Jugendkammer geführt, weil ein Angeklagte zum Zeitpunkt der vorgeworfenen Tat, zwanzig Jahre alt, und somit Heranwachsender war.