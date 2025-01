Kampf um Drogen in Köln – 23 Männer in U-Haft

Es sind die Haftbefehle 20 – 22, die vollstreckt wurden. Am Dienstag haben Spezialkräfte in den Niederlanden drei Männer festgenommen. Mitgewirkt haben dabei Beamte der Kölner und niederländischen Polizei mit Unterstützung von Europol. Daran erkennt man, dass der Komplex eine internationale Tragweite hat.

Gehilfen kommen für Geld aus den Niederlanden

Die Männer sollen daran beteiligt gewesen sein, nach einem Raub von etwa 300 kg Cannabis zwei Menschen aus Bochum nach Köln zu entführen. Die beiden Opfer wurden misshandelt. Die Täter hatten die Hoffnung so an Informationen zu den gestohlenen Drogen zu kommen.

"Bandeninterne Auseinandersetzung"

Internationale Polizei-Zusammenarbeit bei Drogenkampf in Köln

Die Polizei hat die Männer, die jetzt in U-Haft sitzen in Amsterdam aufgespürt. Die Kölner Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass die Niederländer als Handlanger oder Gehilfen angeheuert wurden, um den Raub in Hürth "zu klären". Die Staatsanwaltschaft hat keine Erkenntnisse darüber, dass die in dem Fall verwickelten Niederländer einer mafiösen Struktur angehören.

Sie seien tatsächlich gekaufte Kriminelle, die solche Arbeiten erledigen, sagt die Polizei. Neben den drei jetzt Festgenommenen, sitzen noch weitere Niederländer in U-Haft, die in Hürth aber auch in Rodenkirchen an einer Entführung beteiligt gewesen sein sollen.

Mutmaßlicher Cannabis-Räuber stellt sich

Im Zusammenhang mit dem Kampf um Drogen gab es auch einige Detonationen.

Polizei und Staatsanwaltschaft gehen davon aus, dass ein Mann aus Köln Kalk aus den Niederlanden 700 kg Cannabis gekauft haben soll. Davon seien ihm dann etwa 300 kg gestohlen worden. Nach dieser Tat gab es eine Geiselnahme, eine Entführung und auch Explosionen zum Beispiel in der Kölner Innenstadt. Ob genau diese Detonationen in der Kölner City auch zu dem Komplex gehören, das kann die Polizei aktuell noch nicht sagen.

Am Mittwoch hatte sich laut Polizei ein 21-Jähriger in Begleitung seines Verteidigers im Kölner Polizeipräsidium gestellt. Er steht im Verdacht am Diebstahl des Cannabis beteiligt gewesen zu sein.

Ebenfalls am Mittwoch ist der mutmaßliche Kopf der Kalker Drogenbande von Paris nach Deutschland überstellt worden. Er wurde aus Sicherheitsgründen mit einem Helikopter gebracht. Die 23 Männer, die in Deutschland, bzw. vier von Ihnen in den Niederlanden in Auslieferungshaft sitzen, sind im Alter von 18 – 29 Jahren.

