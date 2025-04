Die Baskets unterlagen im vorgezogenen Spiel des 32. Spieltags am Mittwochabend in Berlin klar mit 88:102 (41:52). Für Berlin war es der dritte Sieg in Folge, durch den Alba an Rasta Vechta vorbei auf Rang zehn und damit auf den letzten Play-In-Platz springt. Die Hauptstädter stehen nun bei 14 Siegen und 13 Niederlagen. Bonn verliert fünf Spiele vor Saisonende dagegen den Anschluss und steht mit einer Bilanz von 15 Niederlagen nach 27 Spielen auf Rang 13.