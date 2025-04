DEL-Finale - Kölner Haie brechen in Berlin im Schlussdrittel ein

Nach 50 Minuten auf Augenhöhe waren die Haie in den letzten zehn Minuten gegen eiskalte Berliner chancenlos und verloren 1:5 (1:0, 1.1, 3:0). Wie auch schon in der Halbfinal-Serie, in der die Haie im ersten Spiel beim ERC Ingolstadt eine 0:7-Niederlage kassierten, startet Köln also auch in die Final-Serie seit elf mit einer deutlichen Niederlage.