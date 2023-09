Protest: Dormagener Förster hängt Hundekot-Beutel in Baum

Immer wieder sieht Revierförster Theo Peters bei seinen Streifzügen durch den Knechtstedener Wald gefüllte Hundekotbeutel auf den Waldwegen und drumherum liegen. Die Hundebesitzer sammeln den Kot zwar ein, aber dann entsorgen sie die Beutel einfach im Wald anstatt die Hinterlassenschaften ihrer Vierbeiner mitzunehmen.

Hundekotbeutel als ungewöhnliche Baum-Deko

Darüber hat sich der Revierförster jetzt so aufgeregt, dass er die Idee zu einer ungewöhnlichen Protestaktion entwickelt hat: Theo Peters hat zahlreiche gefüllte Hundekot-Beutel eingesammelt und demonstrativ in bunten Plastiktüten an einen Baum gehängt.

Hundebesitzer vergraben oder verstecken die Beutel

Damit will er in erster Linie erreichen, dass die Hundebesitzer die Beutel mit dem Hundekot wieder mitnehmen. Denn so unglaublich es klingt: Anstatt die meist schwarzen Plastiktüten im Müll oder zuhause zu entsorgen, verstecken viele Frauchen und Herrchen sie einfach irgendwo im Wald. Die gefüllten Beutel hat der Dormagener Förster bereits hinter Bänken, vergraben im Boden und sogar in Behältern für Flyer gefunden.

Hundekotbeutel-Baum als Mahnmal

Der von ihm bestückte Hundekotbeutel-Baum soll jetzt noch ein paar Tage als Mahnmal so bleiben. Dann werde er die Beutel wieder runter holen, sagt Theo Peters. In der Hoffnung, dass seine ungewöhnliche Botschaft bei der Zielgruppe angekommen ist.

