Die Anspannung vor dem zweiten Wahlgang war groß, nachdem Friedrich Merz überraschend im ersten Wahlgang gescheitert war. Entsprechend war die Erleichterung bei Union und SPD als Bundestagspräsidentin Julia Klöckner (CDU) das Ergebnis verkündete. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier überreichte Merz im Anschluss die Ernennungsurkunde, damit ist Merz jetzt der zehnte Bundeskanzler der Bundesrepublik

Die Koalition aus CDU, SPD und CSU hat 328 Stimmen im Bundestag, für die Wahl von Merz waren 316 Stimmen nötig. Im ersten Wahlgang bekam er aber nur 310 Stimmen - und fiel damit durch. Das gab es in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland bisher noch nie. Die Kanzlerwahl ist geheim – wer Merz seine Stimme verweigerte oder aus welcher Partei die Abweichler kamen, ist nicht bekannt.

Unionsfraktionschef Jens Spahn hatte vor dem zweiten Wahlgang an die Verantwortung der Abgeordneten appelliert: "Ganz Europa, vielleicht sogar die ganze Welt, schaut auf diesen zweiten Wahlgang." Die Angst vor einer längeren Hängepartie war groß.

So geht es jetzt weiter:

Friedrich Merz wird jetzt im Bundestag seinen Amtseid ablegen. Im Anschluss werden dann auch die 17 neuen Bundeministerinnen und Bundesminister vereidigt.

Für einen zweiten Wahlgang musste Friedrich Merz erneut als Kanzler vorgeschlagen werden. Nach so einem Vorschlag sieht die Geschäftsordnung des Bundestags eine Frist von drei Tagen bis zu einer Abstimmung vor.

So lange wollten Union und SPD aber nicht warten – eine schnellere Abstimmung ist aber nur mit einer Zwei-Drittel-Mehrheit im Bundestag möglich. Deshalb wurden die Grünen und auch die Linke gebeten, einen schnelleren zweiten Wahlgang mitzutragen. Das haben die auch gemacht – und so wurde die erneute Wahl am selben Tag möglich.

Pikant: Eigentlich schließt die CDU gemeinsame Abstimmungen mit der Linken aus, das wurde auf einem Parteitag beschlossen – davon ist die Partei jetzt abgewichen.

"Da die Wahl geheim war, kann man da nur spekulieren", sagte Anja Köhler vom ARD-Hauptstadtstudio. Bislang hat sich auch niemand als Abweichler zu erkennen gegeben.

"Jetzt schon schieben sich CDU/CSU und SPD gegenseitig die Schuld zu und sagen: Aus den eigenen Reihen haben alle selbstverständlich mit Ja gestimmt", so Köhler.

Vielen Abgeordneten sei nicht klar gewesen, was sie mit einer "Stimme der Enttäuschung oder des Denkzettels" auslösen könnten, vermutet CDU-Politiker Mathias Middelberg im phoenix-Interview zu dem gescheiterten ersten Wahlgang. Er gehe davon aus, "dass der eine oder andere Mal ein bisschen Frust ablassen wollte".

Als einer der ersten aus der NRW-Landespolitik hat sich Tim Achtermeyer, Vorsitzender der NRW-Grünen, öffentlich geäußert: "Die vergeigte Kanzlerwahl ist ein Desaster", sagte er.

"Jetzt rächt sich, dass Friedrich Merz im Wahlkampf auf Polarisierung gesetzt hat. Das hat offenkundig tiefe Narben hinterlassen. CDU und SPD müssen sich jetzt dringend zusammenraufen und Friedrich Merz muss zusammenführen", so Achtermeyer.

"Am heutigen Tag feixen die politischen Ränder - weil die demokratische Mitte es nicht schafft, geschlossen Verantwortung zu übernehmen", sagte FDP-Landes- und Fraktionschef Henning Höne. "Friedrich Merz geht mit einem Misstrauensvotum in eigener Sache in die Geschichte ein."

Er könne nachvollziehen, dass es in der Koalition schon jetzt Unzufriedenheit mit Merz gibt: "Der Koalitionsvertrag liest sich wie ein sozialdemokratisches Regierungsprogramm", so Höne. "So wird das nichts mit einer Wirtschaftswende."

